¡Sorpresa! Genoveva Casanova en televisión: 'Mis hijos me preguntaban dónde iba un sábado a trabajar' La mexicana ha dejado sin palabras con su faceta más inesperada y divertida, quedándose a las puertas del gran premio

Mask Singer: adivina quién canta ha llegado al fin de su primera temporada dejando al público y a los investigadores sin palabras. Una noche en la que Paz Vega se proclamó ganadora bajo la identidad de Catrina, no sin antes pasar por un duelo final muy reñido con Caniche, quien resultó ser, nada más y nada menos que, ¡Genoveva Casanova! La que fue pareja de Cayetano Martínez de Irujo se convirtió, programa tras programa, en una de las máscaras más difíciles de adivinar y en una de las favoritas del público. Tanto que, en numerosas ocasiones la propia Malú ha recalcado lo divertidas que han sido todas sus actuaciones, llegando a decir en la gran final que independientemente de quien se encontrase bajo Caniche, ella ya lo amaba. "Nunca pensé que fuese a pasar del tercer programa, pero el equipo me ha cautivado y ayudado a mejorar mi voz. Hubo un día que dije 'Wow'... Nadie entendía nada en casa. Mis hijos me preguntaban dónde iba un sábado a trabajar...", explicaba la que ya es, sin duda, una de las grandes sorpresas de la última gala.

- Los disfraces que nos gustaría ver en la próxima temporada de 'Mask singer'

VER GALERÍA

Las sospechas de muchos se confirmaban cuando, tras interpretar un clásico de Britney Spears, Caniche descubría su rostro quedándose a las puertas del trofeo. Genoveva Casanova ha mostrado gracias a Mask Singer una de sus facetas más desenfadadas, atrevidas y, por supuesto, desconocida. En cada puesta en escena y bajo el disfraz de Caniche, la mexicana ha bailado de forma incansable ofreciendo, en palabras de los investigadores, algunas de las mejores actuaciones de Mask Singer, a pesar de no ser cantante profesional. Y es que, sobre el escenario ha interpretado temas tan variados como Mamma Mía!, de ABBA o No me acuerdo, de Thalía y Natt Natasha, hasta Sweet Child O´Mine, de Guns N’ Roses.

- Jorge Lorenzo se convierte en el primer expulsado de la final de 'Mask singer'

Aunque la foto pista junto a Orlando Bloom resultó clave para que la audiencia averiguara su identidad, los investigadores no estuvieron tan acertados. De hecho, el nombre de Genoveva salió dos veces sobre la mesa y ninguna de las dos como apuesta final. En el cuarto programa, Javier Ambrossi barajó que pudiera tratarse de la mexicana, pero la pista física le despistó por completo. Y es que, Genoveva presentó una moto como objeto personal, algo que el cineasta no relacionó en ningún momento con ella, descartando (erróneamente) su nombre para siempre. La segunda persona que planteó que Caniche pudiera ser la ex de Cayetano Martínez de Irujo fue Eva González, acertando una vez más con sus intuiciones cuando acudió como invitada.

VER GALERÍA

- De Ryan Reynolds a Bella Thorne: 10 estrellas internacionales que han sorprendido en 'Mask Singer'

Desde un primer momento sus pistas dejaron claro que se trataba de alguien relacionado con la aristocracia, perseguida por los fotógrafos, amante de los caballos y de la moda: "Durante una temporada disfrutaba mucho de espectaculares pasarelas", confesaba antes de ser descubierta. Sin embargo, no fueron suficientes para descubrirla y se convirtió en una de las grandes sorpresas de la temporada. "Yo pensaba que había señales por todas partes y que serían fáciles de conectar", explicaba Genoveva. Aunque, bien es cierto que haciendo referencias a otras pistas como un terremoto que vivió de niña, también recalcaba que es probable que mucha gente no conociera demasiado sobre su pasado en México.

La experiencia de Genoveva Casanova en 'Mask Singer'

Ya una vez descubierta su identidad, Genoveva Casanova ha confesado que ha disfrutado muchísimo de la experiencia del programa y que va a echar de menos ocultarse bajo la máscara. Como casi todos los participantes, la mexicana ha explicado que ha sido una experiencia muy divertida y que ella misma se ha pasado las semanas intentando averiguar quiénes eran sus compañeros intentando enlazar sus pistas.

VER GALERÍA

"¿Cómo te has metido tan bien en el papel de Caniche?", le preguntaba Arturo Valls, aún sorprendido por cómo esta máscara ha sido una de las más bromistas del programa, "Te voy a decir la verdad", comenzaba Genoveva, "Hace muchos años, un poquito antes de que entrara a la Universidad en México, tomé clases de actuación. Y mis compañeros eran Diego Luna, Gabriel García Bernal….toda esta gente éramos del grupo de jóvenes. En fin, la actuación siempre me gustó mucho."

- La clave del 'tipazo' de Genoveva Casanova

- Jaydy Michel aprovecha su nueva vida madrileña para un reencuentro cultural con Genoveva Casanova

- Genoveva Casanova presume de su hija Amina durante una tarde cultural

Loading the player...

La diseñadora de 'Mask Singer' Cristina Rodríguez revela todos los secretos detrás del vestuario

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.