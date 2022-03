Las fotos pista de 'Mask Singer': ¿es Toni Cantó Camaleón?

La semifinal de Mask Singer: adivina quién canta dejó a su paso, nada más y nada menos que, la identidad de dos máscaras revelada. Fueron dos descubrimientos que desvelaron las sospechas de Malú, quien ya había apostado porque bajo Pavo Real se encontraba su amiga y también cantante Pastora Soler, así como, que Girasol se trataba en realidad del italiano Al Bano. De hecho, la investigadora llevaba desde el principio del programa manteniendo esta teoría. Sin embargo, la última gala de Mask Singer dio mucho que hablar por una de sus novedades: la foto pista, en la que los concursantes mostraban una imagen personal. Tal ha sido el revuelo que ya hay quienes aseguran sin dudarlo y con pruebas gráficas que Camaleón es Toni Cantó o que Caniche se trata de Genoveva Casanova.

Cada uno de los seis participantes mostró una foto personal, todos ellos acompañados de personalidades tan populares como la estrella de la música Rosalía, el actor Orlando Bloom o el futbolista Leo Messi. Pistas que, en más de una ocasión, consiguieron más que ayudar despistar al equipo de investigadores. Sobre todo, en el caso de algunos como Cuervo, cuya identidad real tiene completamente desorientados a Malú, Javier Calvo, Javier Ambrossi y José Mota.

Camaleón junto a Chiquito de la Calzada

La fotografía de Camaleón ha sido una de las que más ha dado que hablar. Y es que, aunque los investigadores apostaron al unísono por el chef Dabiz Muñoz, la audiencia no opina lo mismo. Entre sus pistas la máscara aseguraba que había cambiado de profesión radicalmente, que había alcanzado la fama prácticamente de un día para otro y que había sido portada de revistas de adolescentes, entre otras como que es aficionado a las motos. Sin embargo, lo que fue revelador para el público fue su foto personal, en la que compartía plano con Chiquito de la Calzada.

Fijándose en la complexión de su cuerpo al lado del humorista y tomando como referencia la camiseta estampada, los espectadores no tuvieron ninguna duda de que se trataba de Toni Cantó. Una teoría en la que cuadran datos como el hecho de que alcanzó la popularidad como actor para, después, dedicarse al mundo de la política. Pero, por si esto no fuera suficiente, algunos investigadores de lo más expertos han hecho correr como la pólvora una fotografía que, aparentemente, no deja lugar a dudas de que Camaleón se trataría de la estrella de 7 vidas.

Genoveva Casanova, Jorge Lorenzo y Salma Hayek, entre los sospechosos

La de Camaleón no ha sido la única foto pista que ha despertado las dotes como detective de los fans de Mask Singer. Y es que, parece que lo de mostrar una imagen personal de los concursantes antes de la final ha sido toda una fuente de spoilers. De hecho, fijándose en sus respectivas fotografías, hay quienes afirman que Caniche sería Genoveva Casanova compartiendo plano con Orlando Bloom, Salma Hayek estaría bajo Catrina y posando al lado de Hilary Clinton y, por último, el motorista Jorge Lorenzo sería Cuervo abrazando a Leo Messi.

Unos rumores que ya aparecieron en torno a la identidad de otros personajes, como Al Bano, descubierto en el programa de anoche. Sea como sea, serán Cuervo, Catrina, Caniche y Camaleón quienes pasen a la gran final, que tendrá lugar el próximo miércoles, día en el que se desvele la identidad de todos y cada uno de ellos, aunque no haya resultado finalmente "el secreto mejor guardado de la televisión".

