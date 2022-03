Una moto, gafas de bucear o una púa de Prince... ¡todas las pistas físicas de 'Mask Singer'!

La última gala de Mask Singer: adivina quién canta llegó repleta de novedades. La primera de ellas, contar con la modelo y presentadora Eva González como investigadora invitada, en una noche en la que la sevillana estuvo totalmente integrada en el juego. La segunda y mucho más complicada para Los Javis, Malú y José Mota, consistía en poder ver en el plató un objeto personal de todas y cada una de las máscaras. Algo que, aunque debería haber sido de mucha ayuda en la tarea de averiguar quiénes se esconden bajo esos enormes disfraces, no siempre ha sido así. De hecho, con algunos personajes en concreto ha llegado a despistar más, como ha ocurrido con Caniche o Catrina, que han desmontado todas las teorías sobre su identidad. Todo en una noche en la que, ni siquiera esta pista física, sirvió para ayudar a los investigadores a acertar quién era Cerdita, nada más y nada menos que, ¡Terelu Campos!

Ninguno de los investigadores se imaginó que bajo el disfraz de Cerdita podía encontrarse Terelu Campos, ya que, todos habían apostado rotundamente por Bárbara Rey. De hecho, ni siquiera Javier Calvo y Javier Ambrossi habían barajado el nombre de la presentadora a pesar de haber trabajado con ella en su serie Paquita Salas, siendo Vanesa Martín la pasada semana la única que había mencionado a Terelu hasta el momento. Tampoco su pista física les ayudó y es que, la hija de María Teresa Campos presentó un camisón de seda blanco como objeto personal. Algo que, al igual que ocurrió con los demás concursantes, no esclareció demasiado las ideas de los investigadores.

La primera en actuar y en mostrar lo que traía con ella de casa fue Caniche para quien sonaban con fuerza nombres como Tamara Falcó, Lara Dibildos, Genoveva Casanova o Sofía Mazagatos. Sin embargo, su pista física dejó descolocados a todos, ya que, se trataba de una enorme moto con la que dejó sin palabras mientras afirmaba: "Esto saca mi lado más salvaje". Aunque, ella no fue la única que desconcertó con su objeto. Catrina trajo de casa, nada más y nada menos que, una púa del mismísimo Prince. Además, lejos de ser la pertenencia de un simple fan, afirmó: "Prince me regaló esta púa al acabar un concierto en su casa como recuerdo de nuestra amistad". Unas palabras que dejaron mudos a los investigadores, que habían apostado por Melody, Shaila Dúrcal, Thalía o Almudena Cid.

Pavo Real fue una de las máscaras que más descolocados dejó a todos al mostrar cuál era su objeto personal. Los investigadores apostaron al unísono por Pastora Soler, identidad sobre la cual Malú estaba más que convencida. Sin embargo, cuando entraron en escena dos samuráis mientras Pavo Real aseguraba: "Los samuráis tienen mucho que ver con mi origen", a todos les cambió la cara preguntándose qué relación tendría la sevillana con Japón y su cultura. Pero, de nuevo, la suya no sería la única pista que no encajaba en los esquemas de los investigadores, ya que, Cuervo sorprendió trayendo consigo el sonido de las gaitas y afirmando: "Como los gaiteros, siempre he estado muy unido a Galicia".

Hasta ahora han sido muchos los rumores en torno a Girasol, incluso con teorías sobre la posibilidad de que se trate del cantante italiano Al Bano, tal y como afirmaba Malú desde el principio. Pero, la última gala presentó una faceta de Girasol hasta ahora desconocida: ¡unas gafas de bucear! "Estas gafas siempre me acompañan en mis inmersiones por la costa marbellí", afirmaba la máscara. Por último, la pista física más emotiva de todas venía por parte de Camaleón, quien trajo un dibujo que le había hecho su propio padre cuando era niño: "De pequeño me llamaban Topo Gigio y mi padre me pintó este cuadro", mostrando la silueta del característico ratoncito.

