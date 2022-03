Malú acertó con su amiga: Pastora Soler era Pavo Real en 'Mask singer'

Hace ya un mes y medio que se estrenó Mask Singer: adivina quién canta en Antena 3, un programa que se adaptaba por primera vez en España y que suscitaba mucha curiosidad en los espectadores. Desde la cadena habían adelantado que participarían políticos, cantantes, actores y personalidades de todo tipo y el público estaba expectante. Este miércoles se ha emitido la semifinal, que ha empezado con el enfrentamiento entre Camaleón, Catrina y Pavo Real, dando paso a la decisión que eliminaría a uno de ellos, el primero en desemascararse esta noche. Para sorpresa de los espectadores, el Pavo Real era la máscara elegida y no era otra que ¡Pastora Soler! Aunque muchos fans, y también Malú, habían adivinado ya que se trataba de ella, en el plató no faltaron los gestos de sorpresa.

Pastora Soler ha bromeado con que lo ha tenido muy difícil porque han traído a todas sus grandes amigas para sentarse en la mesa de los investigadores. "Yo lo siento, no soy Gemma Mengual, me hubiera encantado", comentaba entre risas la intérprete de La soledad. "La verdad es que ella, con la canción de Con altura ya empezó a calarme", contaba con sentido del humor y haciendo referencia a Malú. "Cuando salgo el primer día y me la veo a ella y digo '¡NO!', luego viene Vanesa Martín y digo '¡NO!'... y luego viene ¡Eva González! Es que me ha costado mucho trabajo", explicaba. "Es que son amigas, muy amigas, y me tienen muy calada".

Las dudas de los investigadores

Las dudas entre los investigadores eran constantes, pero para Camelón y su canción Blinding Lights habían encontrado un punto en común. Las pistas les habían conducido hasta David Muñoz, pareja de Cristina Pedroche y chef. Precisamente, ante el nuevo dato de esta noche que aseguraba que se enamoró de sus tres estrellas, los Javis, Malú y José Mota habían nombrado los restaurantes que tiene el conocido cocinero. Tras la primera actuación llegó Catrina, que tenía totalmente perdidos a los profesionales, pero los seguidores (e incluso Roberto Leal, que ha estado comentado el programa religiosamente) aseguraban que se trataba de Paz Vega. Su interpretación de Rabiosa, de Shakira, hacía que se barajaran también opciones como Danna Paola.

Pavo Real rompía también el acuerdo de los investigadores, porque si la semana pasada votaban por Pastora Soler de manera unánime, esta vez las opiniones estaban más divididas. Malú se reafirmaba en la cantante de Coria del Río, pero sus compañeros apostaban más por alguien como Gisela o Ruth Lorenzo, reiterando la habilidad vocal de esta máscara que tan intrigados ha dejado a sus seguidores. Lo cierto es que las dos artistas son amigas y la prueba fotográfica que traía esta semana la concursante la mostraba con Rosalía, una imagen que la intérprete de Tejiendo Alas incluso reconoció.

En las últimas semanas hemos visto desenmascarados a Terelu Campos, Fernando Tejero, Máximo Huerta, Cristina Pedroche, Norma Duval, Pepe Navarro, Mónica Carrillo y Georgina Rodríguez. Algunos fueron una auténtica sorpresa, como es el caso de la pareja de Cristiano Ronaldo, mientras que otros estaban más que averiguados, como fue el caso de Cristina Pedroche, que ya había sido una de las teorías (érroneas en ese caso) de galas anteriores.

Después de esta eliminación, esta misma noche ha habido una segunda revelación tras el enfrentamiento de Caniche, Cuervo y Girasol.

