Paz Vega se alza con la victoria de la primera edición de 'Mask Singer'

Tras haber descubierto la identidad de Cuervo y Camaleón en la gran final de Mask Singer: adivina quién canta, donde se escondían el motorista Jorge Lorenzo y el político y actor Toni Cantó, solo quedaban dos máscaras para saber quién se haría con el premio final del concurso revelación de Antena 3. Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Malú no podían creer qué celebrities estaban quitándose los disfraces, pero todavía les esperaba el asalto final entre Caniche y Catrina, un duelo de mujeres. "Desde el mundo de los muertos puedo decir que estuve muy cerca de Dios", revelaba la calavera como última pista hacia los investigadores frente al "no solo canto así de bien, también he hecho mis pinitos en el séptimo arte", que confesaba el can. ¿Quién de las dos se alzaba con la victoria de la primera edición del concurso coreano que triunfa en medio mundo? Catrina, donde se escondía la actriz Paz Vega, era la primera ganadora de la versión española.

Todos se dejaron la piel en el escenario, pero solo una podía ganar. A las dos finalistas de esta primera adición solo les separaba un minuto de canción de su premio final, la máscara de oro. Oops!... I didnt again, de Britney Spears, era el tema que esocogía Caniche para luchar en la final frente a I will survive, de Gloria Gaynor, elegido por Catrina. Tras sus actuaciones, público e investigadores volvían a votar y decidían que la calavera mexicana fuera la ganadora. Entonces, el programa revelaba la identidad de la segunda finaslista: Genoveva Casanova. Todos se sorprendían con su participación, ya que la mexicana había mostrado durante semanas una faceta totalmente nueva a la que tiene acostumbrados mientras enamoraba a todos con su buena actitud y mostrando su lado divertido, el ritmo que tiene y lo bien que canta y baila.

"Nunca pensé que fuese a pasar del tercer programa, pero el equipo me ha cautivado y ayudado a mejorar mi voz. Hubo un día que dije 'Wow'... Nadie entendía nada en casa. Mis hijos me preguntaban dónde iba un sábado a trabajar...", comentaba Casanova. Además, Genoveva explicaba el motivo por el que llevaba un abrigo tan 'feo' en la fotografía en la que salía con Orlando Bloom y que enseñaron como pista: "Estábamos en un viaje humanitario con la ONU y hacía muchísimo frío. Me perdieron la maleta y alguien me tuvo que dejar algo para ponerme. Ha sido el mejor juego al que he jugado en mi vida", revelaba muy feliz de su segunda posición.

"El concierto de Prince fue en una noche de los Oscar que dio con Steve Wonder. Al acabar yo estaba en primera fila y directamente cuando terminó, besó la púa y me la dio. Al ídolo que 'resucité' fue en la película que hice son Sylvester Stallone, Rambo 5, que yo de pequeña era muy fan suya y quien haya visto el filme, yo lo revivo porque le dan una paliza y mi personaje lo cura y le devuelve la vida. La la land es la historia de mi vida pero con final feliz. Todo lo que le pasa a ella me pasó a mí, pero en mi caso yo iba a compañada del amor de mi vida, que me apoya desde siempre y hasta el final. Tengo que mandar un beso enorme a mis hijos, que no sabían nada y ahora deberán estar muy asombrados. Nadie sabía nada. Ha sido increíble", revelaba la ganadora sobre todas sus pistas.

