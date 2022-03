Jorge Lorenzo se convierte en el primer expulsado de la final de 'Mask singer'

Cumpliendo su promesa, Javier Calvo comenzaba la última gala de Mask singer: adivina quién canta enseñando a todos los espectadores que se lo había puesto el color rosa tras haberlo dicho al desenmascarar a Monstruo, en el que se escondía Fernando Tejero y haber fallado diciendo que era Santiago Segura. Así empezaba la final del programa revelación de Antena 3 en el que Camaleón, Caniche, Cuervo y Caniche, los cuatro últimos 'celebs' por revelar su identidad, debían luchar por la máscara dorada, el premio por el que tanto se han esforzado durante semanas. Tras la eliminación de Pavo Real y Girasol, en el que se encontraban Pastora Soler y Al Bano, los cuatro últimos participantes se lo jugaban todo. Además, programa tras programa los investigadores han tratado de saber quiénes estaban debajo de los disfraces, pero ¿lo han conseguido? El mejor secreto de la televisión, por fin está siendo revelado. En una primera ronda de la noche, todos los participantes cantaban sus temas para demostrar que debían clasificarse, pero uno de ellos se quedaba sin volver a actuar: Cuervo, en el que se escondía Jorge Lorenzo.

En esta ocasión, el público y los jueces votaban a su máscara favorita para ganar, pero se producía algo que asombraba a todos los seguidores del programa: un empate entre Cuervo y Camaleón para ser desenmascarados. Entonces tenían que volver a votar y se decidía que el pájaro de plumas negras fuera quien tuviera que revelar su identidad. ¿Quién creían Malú, José Mota o los Javis que era? Jorge Lorenzo, Carlos Sainz, Fonsi Nieto o Adrián Lastra. "Me emociona su voz y me emociona pensar que hay una persona que no se ha dedicado a la música y tiene este talento escondido", comentaba Ambrossi sobre el personaje que le ha tenido enamorado durante toda la edición. Pero para sorpresa de todos, el director de Veneno además tenía una visión al escuchar la canción italiana y tras hilar las pistas, que le llevaban a un recuerdo del deportista cantando a Eros Ramazzotti en otro programa, acertaba con el motorista.

"Las gaitas eran porque mi padre es gallego y lo de la samba porque gané mi primer premio en Brasil. Siempre he cantado bastante bien, aunque no para dedicarme a ello profesionalmente, pero con mis amigos en los karaokes pues siempre voy. Y cuando viajo a Malasia y por allí, también. No hay nadie que me quite el micrófono", revelaba el campeón de motociclismo. Pero no eran las únicas pistas que habían ayudado a Ambrossi a desvelar su identidad, la última también había sido clave: "Me habéis escuchado cantar en muchos estilos, pero mis mejores recuerdos tienen ritmo de samba", expresaba Cuervo tras cantar Piu Bella cosa de Eros Ramazzotti.

