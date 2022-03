Al Bano se queda a las puertas de la gran final de 'Mask Singer'

Mask Singer: adivina quién canta llegaba este miércoles, 16 de diciembre, a su semifinal con muchos personajes por descubrir y con unos investigadores a punto de volverse locos por intentar adivinar a todos los famosos que se encuentran bajo las máscaras. Catrina, Camaleón, Cuervo, Caniche, Girasol y Pavo real no solo se jugaban revelar sus identidades sino también el pase a la última gala de esta primera edición del concurso revelación de Antena 3. Tras sorprender a todos la semana pasada con el descubrimiento de Cerdita, disfraz donde se escondía la presentadora Terelu Campos, anoche el formato revelaba a dos de sus participantes. En la primera batalla, el público decidía que el pavo real fuera quien tuviera que desvelar quién era. Pastora Soler asombraba a todos quitándose el traje y asegurando que Malú había acertado con todas las pistas: "No se le ha escapado ni una", confesaba la cantante. Pero no era la única desenmascarada, en el siguiente duelo a tres la flor perdía y Al Bano desvelaba su identidad.

"Normalmente no hubiera podido participar en un concurso así, pero gracias al coronavirus se cancelaron todas mis giras a nivel mundial y por eso he podido cantar aquí. Pensaba que no me iban a descubrir porque ni yo reconocía mi voz. Ha sido un placer actuar aquí porque ha sido un gran juego y una bellísima experiencia, algo excepcional. Cuando me llamaron para participar ni me lo pensé porque amo España tanto como a Italia, seguro que conozco este país mejor que un español. Mi hijo, que ha estudiado música en Boston, me pedía que cantara Freddie Mercury y gracias a este programa he hecho lo que él quería. Muchas gracias por estos momentos tan divertidos", explicaba el italiano a Arturo Valls. "Mi acento es el típico de un andaluz, ¿no?", bromeaba.

Como colofón final Albano regalaba a todos una última actuación, la que había preparado para la final del concurso, cantando Nessum dorma, de Luciano Pavarotti. Javier Calvo, Javier Ambrossi, José Mota y Malú se emocionaban al escucharle y todo el público se puso en pie. "Estoy feliz de que sea él porque en cuanto le escuché sabía que era italiano y la verdad que fue un gran acierto", explicaba Malú muy contenta con la revelación. "Lo siento, he sido el más díscolo y dije Georgie Dann o Bigote Arrocet. Perdón, aunque ya con las últimas canciones tenía seguro que eras tú", añadía Calvo.

