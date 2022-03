La verdad sobre las macetas en apoyo de Isabel Pantoja

En el kilómetro cinco de la carretera Jerez-Rota, un local vende flores de Pascua. Nada fuera de lo común si no fuera porque en la vitrina frente a ellas reza un cartel: "Por la compra de una maceta de la flor de Navidad colabora usted con 0,50 euros con la Pantoja". Junto a él se encuentra la fotografía de Isabel cuando concursó en Supervivientes con un pie que, por si todavía no había quedado claro, define la posición de Miguel López-Cepero, propietario de la venta, en el conflicto de la cantante con su hijo Kiko Rivera: "Viva la Pantoja. Paquirrín traidor".

El promotor de esta iniciativa atiende a la revista ¡HOLA! acelerado. Acaba de empezar a trabajar en el turno de comidas y de vez en cuando va interrumpiendo la entrevista para indicar a los camareros hacia dónde van los platos. En El Cepo no está sonando Marinero de Luces, pero sus acordes podían haber estado adornando el local. Miguel afirma que reproduce la canción de Isabel Pantoja todos los días. "Yo tengo dos cosas: la Selección Española e Isabel Pantoja", explica. Aunque no sea la primera vez que vende las macetas, sí lo es que utilice el reclamo de la cantante para llamar la atención de los clientes.

¿Cómo se le ocurrió vender macetas para apoyar a Isabel Pantoja?

Mi mujer puso la televisión y vi el ataque brutal que está recibiendo esta señora. Entonces tuve un mal sentimiento, no sé lo que me ocurrió, pero llegó un momento en el que me dolía lo que le estaban haciendo a esa mujer. Ha cometido fallos, pero no se merecía lo que le estaba pasando. Lo que más me duele es que su propio hijo la pusiera las patas del caballo. Primero, me dolió que eso ocurriera en una familia. Segundo, yo soy de Isabel Pantoja, Lola Flores y La Paquera de Jerez. Las otras están en el cielo cantando bulerías, así que me queda Isabel Pantoja. Yo he sido muy 'madrero', y me dolió lo que hizo Kiko Rivera: con razón o sin ella, siempre será su madre. Se me ocurrió lo de las macetas como una forma de averiguar si había más gente que la apoyara. Me dije: "Miguel, si tú ves muchos locos, es que el loco eres tú". Quería ver si estaba equivocado.

¿Y cómo ha reaccionado el público?

La reacción de la gente me ha dejado perplejo. He visto a un montón de gente que ha venido expresamente aquí como una manera de apoyar esta idea que he tenido. Ha sido espectacular. ¡Los Del Río me han llamado por teléfono y me han pedido que les guardase dos macetas para este verano!

Pero me imagino que también se habrá ganado enemigos.

Yo pensaba que esto solo iba a tener repercusión entre mis amistades y mi clientela. Pero ahora veo que hay más gente que coincide con mis ideas. También ha habido un montón de gente que no me ha comprendido y que me ha atacado visceralmente. Tengo una capacidad de sufrimiento alta porque he trabajado tras la barra del bar desde siempre, y he pensado: "Si a mí la gente me ha bajado la moral, ¿por qué situación estará pasando Isabel Pantoja?". Es cruel. Yo me imagino que Isabel estará derrumbaíta perdida. Pero no me importan los ataques, porque he visto que hay gente que opina como yo.

VER GALERÍA

¿Cómo cree que madre e hijo podrían resolver el conflicto?

Solución solo hay una: llamar a su madre y pedirle disculpas sin explicarle el motivo, porque ya nos lo imaginamos. Que lo haga por él, no por su madre. Yo pienso que mi madre era Dios. Yo estaba pendiente de ella, le daba 500 besos al día y ahora que me falta pienso que le tenía que haber dado 600. Que él no se arrepienta y que quede dolido toda su vida. Primero por él, que pida disculpas, que ella no se merece lo que le ha hecho a su hijo.

¿Se ha puesto en contacto con usted Isabel Pantoja?

No, pero tampoco espero nada, ni lo he hecho con la idea de que me lo agradezca. Lo he hecho porque me parecía que moralmente era algo necesario de hacer, no he buscado ninguna contrapartida ni beneficio económico del negocio. Tampoco quiero perder a la gran parte de clientes que está en contra.

¿Qué le diría si pudiera hablar con ella?

Le diría que comprendo lo que es una madre y me imagino lo que estará pasando. Imagínate el maltrato que está recibiendo. Quiero que sepa que hay mucha gente en España que la amamos y la apoyamos, que no piense que solo tiene a su sobrina Anabel Pantoja... Un montón de gente aquí la defiende, no está sola y que aguante el tirón, que esto pasará.

¿Cuántas macetas ha vendido? ¿Donará parte del dinero a Isabel Pantoja?

Hemos vendido algo más que 500 macetas, que son unos 250 euros. Mi objetivo es entregar unos 750 como mínimo. ¡El año pasado solo vendimos una veintena! Pero esos cincuenta céntimos del cartel no irán a parar a Isabel Pantoja. Mi objetivo con esto es darle apoyo moral. Sí que tenía la idea inicial de darle lo recaudado a un club de fans de Isabel Pantoja para que hicieran una donación a una ONG en su nombre, pero dada la situación en la que se encuentra la cantante, me dijeron que mejor me encargara yo. Así que se lo daré a unas monjitas del Puerto de Santa María que lo repartirán entre los más necesitados.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.