Jennifer Lopez se marca un Mariah Carey... ¡con su propio villancico! Escucha su versión del villancico ‘It’s the most wonderful time of the year’ con Steve Mackey

Loading the player...

Seguro que en 2020, Mariah Carey no se esperaba que otra diva del pop sacara un villancico. En España, Edurne ha utilizado las fechas festivas para publicar una canción que suena a Navidad, pero ¿y en Estados Unidos? La competencia le ha llegado de nada más y nada menos que de Jennifer Lopez. La del Bronx ha publicado una versión del mítico villancico It’s the most wonderful time of the year junto al artista Steve Mackey. Cuando han recibido la versión final, no han dudado en ponerse a cantar los dos utilizando cubiertos como micrófonos. ¡Que tiemble Mariah Carey! Dale al play y embriágate con el espíritu de la Navidad.

-Tras los pasos de Mariah Carey: Edurne se atreve con un villancico que no te dejará indiferente

-¿Te habías fijado? El mensaje oculto en las uñas de Jennifer Lopez durante los AMAs

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.