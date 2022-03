¿Te habías fijado? El mensaje oculto en las uñas de Jennifer Lopez durante los AMAs

Loading the player...

Jennifer Lopez no falla. Cualquier look que lleve sobre la alfombra roja la sitúa entre las mejores vestidas de la noche. Y no es de extrañar si tenemos en cuenta el cuerpazo que luce a sus 51 años: la del Bronx está en forma y cualquier pieza le queda de escándalo. Esto y un enorme cuidado a la hora de elegir los complementos y detalles la convierten siempre en una captadora de atención profesional. Lo ha vuelto a conseguir durante los American Music Awards (AMAs, por sus siglas en inglés) de este año. Impactó con un conjunto de dos piezas plateado de Balmain durante su posado en la alfombra y dejó a todos boquiabiertos con un mono transparente de Laquan Smith en la actuación. Pero, ¿te habías fijado en sus uñas? Llevaba un mensaje oculto en ellas que pocos pudieron leer durante la gala. Dale al play para descubrir de qué se trata.

