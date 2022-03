¿Sabías que el hermano de Pablo López también es artista? Nos ha contado sus sueños y su nuevo proyecto

Todos sabemos quién es Pablo López, pero ¿sabías que tiene un hermano que también es artista? Además de DJ, Luis López (conocido artísticamente como Luigii López) está haciéndose un hueco como productor y tiene en mente diferentes proyectos con los que está muy ilusionado, a pesar de que ha tenido que cambiar de planes debido a la crisis del coronavirus. Al preguntarle cómo se define, el malagueño lo tiene claro: "Me considero un amante de la música en todas sus versiones. En mi caso es así, tengo la fortuna de vivir rodeado de música y poder vivir de ella. Así me describiría yo: un loco de la música que vive rodeado de ella". Con él hemos hablado de lo mucho que está luchando por cumplir sus sueños y de cómo ha tenido que reinventarse para hacer frente a la complicada situación que estamos viviendo, además de la relación tan bonita que tiene con su hermano, con el trabaja mano a mano.

- En tu caso, ¿por qué DJ?

Siempre me sentí atraído por la música electrónica. Empezó como un hobby hace ya muchos años, cuando pinchábamos con vinilos y la tecnología era prácticamente tu oído. Con el tiempo, sobre todo cuando llegué a Madrid (en 2013), me profesionalicé.

- ¿Tienes buena voz? ¿Os veremos alguna vez haciendo un dueto juntos?

(Risas) Tengo buen oído. La voz, a veces, me acompaña. Pero soy muy tímido y me cuesta mucho cantar en público. De puertas para adentro nos desgañitamos cantando juntos.

- ¿Ves a tu hermano componiendo alguna canción electrónica en la que pueda colaborar contigo?

Mi hermano no tiene límites. Es un músico en mayúscula, que podría hacer lo que quisiese. De hecho, hemos hecho juntos varias cosas. Yo intento aportar mi granito de arena, así que... ¿por qué no?

- ¿Cómo definirías tu relación con Pablo?

Como la de mi mejor amigo que, casualmente, es mi hermano.

- ¿Trabajáis juntos en vuestro día a día?

Sí, trabajamos juntos. Dependiendo de la época (gira, promoción, disco...) es más del día a día o según necesidad , pero si.

- Dice que eres una de las personas más importantes de su vida y que le das muy buenos consejos. Como hermano mayor, ¿alguna vez has tenido que darle un tirón de orejas y ponerle los pies en la tierra?

(Risas) Creo que los dos nos tiramos de las orejas y nos ponemos los pies en el suelo. Somos un buen "cable a tierra" el uno del otro. Es mutuo.

- ¿De dónde os viene esa vena artística?

En nuestra familia hay varios melómanos: desde pequeños la asignatura "música" ha sido obligatoria en casa. Desde Silvio Rodriguez, pasando por los Beatles o Pink Floyd. Supongo que eso, al final, te marca.

- ¿Por qué elegiste el nombre de Luigii?

Pues ya tenemos un DJ conocido que se llama Luis López, y de pequeño, en mi equipo de fútbol me decían Luigii, y así lo elegí.

- En tu perfil dices que: "Las casualidades insisten". ¿Han tenido mucho que ver en tu vida?

Justamente quiere decir que nada es casualidad: si insisten es porque tu las provocas.

- ¿Cómo te gustaría enfocar tu carrera?

Actualmente estoy inmerso en la producción, que es por donde me gustaría seguir evolucionando. Además la pandemia, que desgraciadamente nos está azotando a todos, ha acelerado un poco este proceso. Como no podemos prácticamente pinchar, me paso el día en el estudio, escuchando mucha música y tratando de hacer cosas que estén a la altura.

- ¿Tienes algún referente?

He tenido la suerte de compartir cabina con muchos de ellos: desde Roger Sanchez, pasando por Tiesto, Giorgio Moroder o Claptone.

- Para todos aquellos que quieran escuchar tu música, ¿cómo y dónde pueden hacerlo?

Bueno, yo soy muy de piel... así que ¡que vengan a verme! (cuando nos dejen, claro). Cuelgo los bolos y los calendarios de actuaciones en mi perfil de Instagram. También subimos algunas sesiones a mi canal de YouTube, Sound Cloud, etc.

- ¿Tienes nuevos proyectos para los próximos meses?

Estamos trabajando en un proyecto precioso que me tiene entusiasmado, en colaboración con buenos amigos y en uno esos locales que son historia viva de Madrid, pero es sorpresa (risas). Lo anunciaremos en breve, pero sí que puedo adelantar que es un concepto que no existe en Madrid y que creo que va a ser una revolución: por la ubicación, por la música, y por la experiencia que va a suponer al que venga a vernos. Os adelanto una pista: "MamaLola".

- ¿Hay algún sueño que ya hayas cumplido?

Todo lo que estoy viviendo, sobre todo haber colaborado con mi hermano, es un sueño. Si me lo cuentan hace pocos años, no me lo hubiese creído.

- ¿Y cuáles te quedan por cumplir?

Te diría que poder hacerme un hueco y estar a la altura en la producción, y poder vivir de hacer música. Estamos luchando por ello.

- ¿Cómo ves la industria? ¿Crees que van a cambiar muchas cosas debido a la pandemia?

La industria está muy castigada. Nuestro sector está prácticamente a cero desde marzo y las previsiones a corto plazo no son muy esperanzadoras, por desgracia. Pero creo que volverá: somos un país de piel, de contacto, de bares y diversión. Cuando sea seguro, creo que volveremos a las pistas con más fuerza que nunca. Quizá hasta lo valoremos más.

- Muchos artistas han tenido que reinventarse, ¿tú también?

Es que no hay otra: reinventarse o morir. En mi caso he cambiado las horas de preparar la música para pinchar por horas de escuchar música para hacerla. Muchas horas de estudio, de escuchar mucho de diferentes artistas, estoy dando cursos de perfeccionamiento, aprendiendo a tocar el bajo y peleándome con el teclado para hacer mis propias producciones.

- En lo personal, ¿dirías que estás viviendo un buen momento?

Estoy en uno de los mejores momentos de vida. En el ámbito personal me siento afortunado: tengo a mi familia, a mis amigos, mis animales, un trabajo que me encanta , hago deporte a diario, en situaciones normales viajo muchísimo, y vivo en una ciudad que me encanta. ¡Creo que no se puede pedir más!

