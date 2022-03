No dejes de leer las noticias más importantes de la semana

Es la entrevista más esperada, pero también "la más difícil" para Ana García Obregón. Hace seis meses que Álex Lequio, tras plantarle valientemente cara al cáncer que le diagnosticaron en marzo de 2018, se despedía de esta vida, dejando detrás una impresionante lección de amor y generosidad. Ahora, su madre, desolada e intentando recomponer las piezas de su corazón, nos habla de la impresionante lección de vida que le dio su hijo, de su legado y del tremendo dolor que la acompaña desde que se ha ido.

Kiko Rivera vuelve a acercarse la familia de su padre. Apenas unos días después de las duras palabras que le dedicó a Isabel Pantoja en el programa Cantora: la herencia envenenada, de Telecinco, Cayetano y Francisco lo han acompañado a visitar a su tío José Rivera, 'Riverita' en su casa de Barbate (Cádiz). En la entrevista explicaba los motivos por los que se había mantenido alejado de esta rama de la familia: "Me he pegado toda mi vida pensando que no me querían ni mi abuelo, ni mis tíos y que mis hermanos no querían verme… era lo que me contaban… Es muy triste. Es muy triste… porque no sé cómo se puede recuperar ese tiempo", reflexionaba.

Los Grimaldi siempre saben dar ese golpe de efecto y conseguir, cada 19 de noviembre, que nadie pase por alto su Día Nacional. Por la situación sanitaria se había diseñado un programa que evitara cualquier posibilidad de aglomeración, se suprimió el saludo desde el balcón y también el desfile del modo tradicional.

¡Qué alegría! Ariadne Artiles será madre por segunda vez y, tal y como ha podido conocer ¡HOLA! en primicia, serán dos niñas gemelas idénticas. Una buena nueva que aún están asimilando. Con la llegada al mundo de los bebés en los próximos meses, la modelo y su pareja, José María García Fraile, tendrán una familia numerosa en la que las mujeres ganan por mayoría absoluta.

Ocho apellidos vascos, el gran taquillazo de 2014, convirtió a Clara Lago y Dani Rovira en la pareja más popular del cine español. Los catapultó a la fama al mismo tiempo que colocó su relación en el ojo público. Una vez más, la realidad había superado la ficción y su historia de amor saltaba de la pantalla, centrando una atención mediática que ellos nunca buscaron. Al contrario, vivieron su noviazgo con la mayor discreción y naturalidad posibles, apareciendo juntos sobre la alfombra roja en momentos muy elegidos y centrándose, sobre todo, en sus respectivas carreras y proyectos benéficos comunes.

