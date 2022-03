PRIMICIA en ¡HOLA!: Ariadne Artiles, de nuevo, embarazada ¡son dos niñas gemelas idénticas!

¡Qué alegría! Ariadne Artiles será madre por segunda vez y, tal y como ha podido conocer ¡HOLA! en primicia, serán dos niñas gemelas idénticas. Una buena nueva que aún están asimilando. Con la llegada al mundo de los bebés en los próximos meses, la modelo y su pareja, José María García Fraile, tendrán una familia numerosa en la que las mujeres ganan por mayoría absoluta. La ilusión ha embargado a la feliz pareja, que ya empieza a preparar esta nueva etapa. No te pierdas la noticia en la revista, que ya está disponible en tu quiosco habitual.

- Ariadne Artiles anuncia su segundo embarazo

La canaria aseguraba hace un año que no planeaba aumentar la familia, pero que tampoco lo descartaba: "Yo creo que hay que vivir el día a día y disfrutar las cosas como van viniendo". Con su hija Ari puede ir "a todas partes" y así lo hace, puesto que no se separan. "Con ella puedo, con más... ya veremos", añadía. Tampoco parecía entrar en sus planes el pasar por el altar junto al hijo del popular periodista deportivo José María García. "Estoy feliz. Me encanta el momento que estoy viviendo y no me planteo nada más", explicó.

Sin embargo, el tiempo ha querido que lo que venga sea el aumentar la familia poco después de que la modelo de 38 años haya encontrado la casa de sus sueños a las orillas del mar en Las Palmas. Ariadne era la portada de la revista ¡HOLA! Living en noviembre, en donde enseñaba cómo la ha decorado con la ayuda de Luis Garcia Fraile, su cuñado, que es diseñador de interiores.

Ariadne podrá cerrar con positividad y buenas sensaciones un año complicado en el que incluso se contagió con coronavirus, tal y como ella explicaba en abril. Se recuperó tras 18 días "de angustia e incertidumbre" en los que echaba de menos a su niña, que se portó "como una campeona" a pesar de sufrir una repentina separación de su madre, de la que nunca se aleja demasiado tiempo. "Estoy de vuelta a la vida", decía entonces.

Ariadne y José María comenzaron su relación en el año 2010 y están encantados con su hija Ari, con quien la modelo organiza planes divertidos en la cocina o en la playa, enseñándole los valores que son más importantes para ella como una rutina sana que incluya ejercicio y comida saludable. Desde el comienzo de su relación, la pareja ha sido siempre muy discreta en lo que a su vida personal se refiere y han intentado evitar hacer declaraciones acerca de su relación, si bien es cierto que nunca se han escondido.

