Ariadne Artiles será madre por segunda vez

¡Enhorabuena! Ariadne Artiles y su pareja, José María García Fraile, serán padres por segunda vez en los próximos meses. La propia modelo ha dado la feliz noticia a sus seguidores: "Ningún estado es tan similar a la locura, por un lado, y a lo divino, por el otro, como el estar embarazada. Me siento en un mar de emociones, miedos y pensamientos inciertos que muchos entenderéis. Ningún embarazo es igual al otro y eso nos hace vivirlo como una nueva aventura, una vez más hacia lo desconocido", ha escrito con un sincero texto. Dice sentirse "bendecida" por este "maravilloso regalo" y admite que era ya "un secreto a voces". "Volvemos al ruedo con una felicidad inmensa que nos llena de luz en este año tan raro", finaliza.

Feliz junto a su pareja, José María García Fraile, y su pequeña Ari, la canaria aseguraba hace un año que no planeaba aumentar la familia pero que tampoco lo descartaba: "Yo creo que hay que vivir el día a día y disfrutar las cosas como van viniendo". "De momento, a ella me la llevo a todas partes. Con ella puedo, con más... ya veremos", añadía haciendo referencia a su primera hija. Tampoco parecía entrar en sus planes el pasar por el altar junto al hijo del popular periodista deportivo José María García. "Estoy feliz. Me encanta el momento que estoy viviendo y no me planteo nada más", explicó.

Recientemente, Ariadne compartía en ¡HOLA! Living su casa soñada en la playa, tras mucho tiempo buscando la vivienda ideal. "Cada detalle y cada objeto está elegido con el corazón, con la intención de disfrutar de mi familia y la naturaleza. Los materiales han sido elegidos en su estado natural y hay muchísima vegetación", escribía a sus seguidores, invitándoles a ver el precioso reportaje de la revista de la que es portada en noviembre.

Ariadne Artiles publicó el pasado mes de octubre su primer libro, titulado Pura Vida, en donde muestra su lado más personal, sus mejores recetas y consejos y también algo de su faceta como madre. Su pequeña Ari nació el 31 de diciembre de 2017, por lo que pronto cumplirá los tres años, y es su mejor amiga y compañera. "Cuento cómo fue mi embarazo, cómo superé la pérdida de primer bebé, las dificultades que me he ido encontrando y cómo se sigue adelante", apuntaba en exclusiva en la revista ¡HOLA! en septiembre. "Pensaba que tenía una vida plena antes de ser madre, pero ahora me doy cuenta de que no tenía ni idea. Es un amor tan grande que ahora sí que puedo decir que estoy en la plenitud", explicaba.

Además, en las últimas semanas ha estado trabajando también en su línea de zapatos para Pikolinos y en su web La vida madre, que ha creado junto a Begoña Artiles, y Lole Wong, con la colaboración de expertas en maternidad, infancia, educación y psicología. Creada en 2019, su intención es celebrar la maternidad "en todas sus facetas y etapas".

