En ¡HOLA!: Clara Lago y Dani Rovira, la verdad sobre su relación

Ocho apellidos vascos, el gran taquillazo de 2014, convirtió a Clara Lago y Dani Rovira en la pareja más popular del cine español. Los catapultó a la fama al mismo tiempo que colocó su relación en el ojo público. Una vez más, la realidad había superado la ficción y su historia de amor saltaba de la pantalla, centrando una atención mediática que ellos nunca buscaron. Al contrario, vivieron su noviazgo con la mayor discreción y naturalidad posibles, apareciendo juntos sobre la alfombra roja en momentos muy elegidos y centrándose, sobre todo, en sus respectivas carreras y proyectos benéficos comunes. Pero, después de cinco años juntos, Clara y Dani decidieron poner fin a su noviazgo, tal y como anunció ¡HOLA! en primicia en mayo de 2019. Una ruptura amistosa que les permitiría continuar al frente de su fundación Ochotumbao. La propia actriz, unos días después de conocerse la noticia, "avisaba" de que les seguiríamos viendo juntos. Y es exactamente lo que ha ocurrado durante este año y medio. Mantuvieron la amistad y se les ha visto muchas veces juntos.

Esta especial relación de Clara y Dani, que ellos nunca han querido etiquetar —quedando así abierta a interpretaciones—, unida al incondicional apoyo que la actriz ha brindado al cómico durante estos duros meses de lucha contra el cáncer y los mensajes llenos de "mensajes" que se han intercambiado a través de Instagram han dado lugar a confusiones y especulaciones sobre su reconciliación. El claro ejemplo es que, la mayoría de ocasiones, se sigue hablando de ellos como novios. La realidad es que no son pareja y nunca han vuelto a serlo desde mayo de 2019, según ha podido saber ¡HOLA! de fuentes cercanas a ambos. Clara y Dani consiguieron lo que la mayoría no logra: transformar el amor; se adoran y están ahí el uno para el otro cuando se necesitan, porque lo que acabó fue la relación sentimental, nunca la de amistad. Son grandes amigos, "compañeros de vida", como ellos mismos se llaman, pero no están juntos.

Lo decía Dani el pasado febrero tras regresar de un viaje a Roma que había hecho saltar todas las alarmas sobre un posible acercamiento: "Somos muy amigos y los amigos pasan tiempo juntos, me cae muy bien, hacemos planes juntos y nos vais a ver muchas veces más". Dejaba claro que la relación con la que había sido su novia durante cinco años era, simplemente, de cariño y sincera amistad. Poco después, el actor tuvo que lidiar con la más difícil de las noticias cuando, en marzo, le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. En plena pandemia, el malagueño se enfrentaba a su grave enfermedad y a las duras sesiones de quimioterapia. Y Clara quiso estar con él desde el primer momento, ayudándolo y alentándolo. Como, no cabe duda, él estaría junto a ella si lo necesitase. Así ha sido durante todo el proceso, primero, en la cercanía compartiendo esas semanas de confinamiento en la casa que él tiene en la sierra madrileña ("Estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara", escribió el actor cuando anunció su enfermedad el 25 de marzo), y después, en la lejanía, cuando la actriz comenzó a hacer frente a sus compromisos profesionales, eso sí, siempre pendiente de la evolución de su querido amigo. Y el deseo se cumplió. "Ha sido la gran noticia de este año", decía Clara a finales de agosto en el Festival de Málaga, donde presentó Crónica de una tormenta, tras haber anunciado Dani su recuperación después de un duro tratamiento. "Él es muy positivo, yo creo que el sentido del humor es la mejor medicina, el mejor filtro que se puede tener ante la vida y lo ha demostrado".

Siguen trabajando juntos

Pasados estos meses, Clara Lago y Dani Rovira continúan sus vidas por separado con el mismo cariño que siempre les ha unido y trabajando juntos en la fundación Ochotumbao, que crearon para canalizar sus distintos proyectos benéficos. La actriz, ahora rubia por exigencias del guion, viajó hace unas semanas a Argentina, donde graba una serie de televisión; y Dani, que ha podido regresar por fin al trabajo, ha rodado la película Mediterráneo y ha celebrado su cuarenta cumpleaños subiéndose de nuevo a las tablas, en su Málaga natal y con Antonio Banderas como anfitrión del teatro Soho Caixabank. Aunque con cambios de horarios en el último momento por la situación, ha podido poner en marcha, con fines benéficos, su monólogo Odio, que será grabado por Netflix, donde habla abiertamente del cáncer y, con su habitual sentido del humor, pone de manifiesto su visión más delirante y honesta del ser humano de hoy en día. "El mejor anfitrión del Teatro del Soho y de Málaga ha querido acompañarme hoy en la función. Gracias por ayudarnos a que esta semana pueda realizarse. Qué felicidad haberte tenido hoy entre las butacas. Eres inspiración y referente", escribió Rovira en su cuenta de Instagram, acompañado de una imagen de ambos. "Lo que estás haciendo por Málaga y la cultura nunca podremos agradecértelo del todo. El faro de Málaga". Rovira también bromeó con el buen aspecto de Banderas: "Eso sí… Te odio por sacarme veinte años y parecer mi hermano pequeño. ¡Qué coraje das!".

