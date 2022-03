Conmoción por la muerte de un concursante de 'Masterchef Junior' tres años después del fallecimiento de sus padres

El concursante de MasterChef Junior de la versión estadounidense Ben Watkins ha fallecido de cáncer a los 14 años. El tío y la abuela del joven, Donna y Anthony Edwards, anunciaron el triste desenlace a través de un comunicado difundido en una página de GoFundMe titulado "Love4Ben". Días después de su decimotercer cumpleaños a este joven, que saltó a la fama por su participación en el talent culinario, le diagnosticaron un cáncer muy poco común, un histiocitoma fibroso angiomatoide, un tumor de tejido blando que ocurre con mayor frecuencia en niños y adultos jóvenes, del que no pudo sobreponerse. Según su familia, Ben era 1 de las 6 personas en todo el mundo diagnosticadas con esta enfermedad rara.

A pesar de este diagnóstico tan poco común, luchó por sobreponenerse y no se dio por vencido, según subrayan su abuela y su tío. "Puede usar mi nombre. Hagan lo que sea necesario. No quiero que otro niño tenga que pasar por lo que yo estoy pasando”, dijo Ben al médico, que a raíz del diagnóstico comenzó una investigación. Desde entonces estaba en tratamiento en un hospital infantil Lurie de Chicago, pero no pudo ganar la batalla y murió el pasado lunes, anunció su familia.

Gordom Ramsay, conocido chef y presentador del programa, ha querido rendirle un último homenaje a Ben. "Hoy hemos perdido a un maestro de la cocina de @masterchefjunior. Ben, eras un cocinero de increíble talento y un joven aún más fuerte. Tu corta vida tuvo muchos giros difíciles, pero siempre perseveraste. Adoraba nuestro tiempo cocinando y riéndonos juntos en el set. Con el corazón roto hoy por perder a mi pequeño compañero, enviando todo mi amor a la familia de Ben Watkins tras esta terrible pérdida Gx".

Un pasado trágico

Tres años antes Ben tuvo que enfrentarse a la muerte de sus padres. De ellos aprendió el gusto por la cocina y participó en el concurso culinario, donde se convirtió en uno de los protagonistas de la edición. Sus padres fallecieron a causa de una disputa de violencia doméstica. Fue entonces que Ben se fue a vivir con su abuela y tío, Donna y Anthony Edwards. Su pasado trágico no le detuvo y luchó para perseguir su sueño. Después de participar en el show, soñaba con ser repostero o abrir su propio restaurante, como hizo su padre.

Tras su fallecimiento, su abuela y su tío enviaron un comunicado para anunciar su despedida y expresar su sincero agradecimiento. "Después de perder a sus dos padres en septiembre de 2017, nos hemos maravillado con la fuerza, el coraje y el amor por la vida de Ben", escribieron la abuela y el tío del aspirante a chef. "Él nunca jamás se quejó. Ben fue y siempre será la persona más fuerte que conocemos". "Cuando la extraña enfermedad de Ben fue compartida con el mundo, se sintió tan animado por el cariño y amor que recibió de todos los rincones del mundo, especialmente de su ciudad natal Gary, Indiana. No podemos agradecer lo suficiente a esta comunidad por mantener a nuestra familia en sus oraciones y por todo lo que han hecho. Ben sufrió más de lo que le correspondía en sus catorce años en esta mundo, pero nos consuela saber que su sufrimiento finalmente terminó y que, al final, Ben sabía que muchos lo amaban".

