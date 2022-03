¿Será así su bebé? Sandra Gago comparte una foto de Feliciano López de pequeño

Sandra Gago y Feliciano López no pueden ocultar su felicidad ante lo que está por venir. El matrimonio espera impaciente la llegada de su primer hijo y para amenizar esa dulce espera no dejan de imaginarse a quién se parecerá su futuro bebé. La modelo madrileña, en su octavo mes de embarazo, ha publicado una foto de Feliciano cuando era pequeño. En sus pensamientos está si su hijo se parecera a esa niño rubito, de ojos azules y carita angelical que aparece en la fotografía. La feliz mamá cuenta los días para tenerlo en sus brazos y ver la carita de su hijo, cuyo nombre no han confirmado aunque se refiere a él cariñosamente como 'mini Feli', aunque solo ellos saben si finalmente se llamará igual que su papá.

Feliciano: 'El partido más importante de mi vida'

Su marido, Feliciano López, acaba de culminar la temporada deportiva y se prepara "para el partido más importante de su vida": ser papá. "Ahora toca descansar unos días, comer bien (y de paso ayudar al sector de la hostelería en estos momentos tan complicados que están pasando) y acompañar a mi mujer en su última etapa del embarazo. Esa será la preparación para el partido más importante de mi vida". Una declaración que su esposa no pasó por alto y rápidamente respondió con un 'te quiero' rodeado de corazones.

En el terreno profesional, el deportista manchego se siente muy afortunado pese a haber vivido una temporada muy complicada por la pandemia. "Se acabó una temporada muy diferente.Tan diferente,que llamarlo temporada resulta muy atrevido. Ha sido complicado para todos nosotros volver a competir por todo el tiempo de inactividad debido a la pandemia, pero es justo decir que viendo como está el mundo en estos momentos somos unos afortunados. Hemos podido hacer lo que más nos gusta aunque en unas condiciones completamente distintas...Mi deseo y el de todos mis compañeros es que todo esto pase pronto y que podamos recuperar la normalidad ...A todos nos ha tocado de alguna manera este maldito virus y por eso debemos estar más unidos que nunca si queremos derrotarlo".

Ahora que el tenista tiene más tiempo libre se dedicará por completo al cuidado de su esposa, que en su embarazo ha compaginado sus compromisos como modelo con su nueva faceta de wedding planner. A Sandra Gago y Feliciano López les espera una temporada llena de felicidad y plenitud personal. Será su primer hijo y se preparan para la llegada de este bebé tan deseado. La modelo de 25 años habló por primera vez de su embarazo en la revista ¡HOLA! y reconocía que siempre había soñado con ser mamá: "Siempre me he imaginado con un bebé en brazos. Ser madre es mi mayor ilusión en la vida, siempre lo ha sido, desde muy niña", confesaba la modelo que está a un paso de ver cumplido su sueño.

