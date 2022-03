Ed Sheeran se toma un descanso de la música para tener tiempo de 'ver mundo'

Ed Sheeran ha decidido hacer una pausa en su meteórica carrera musical. A sus 28 años, el cantante británico ha decidido darse un tiempo sabático en el que "leer y viajar". Según su explicación, necesita vivir nuevas aventuras para poder plasmarlas en nuevas canciones. Una decisión que ha dolido a sus fans y que ya tomó en el 2016, cuando estuvo varios meses alejado de los estudios y los escenarios para recargar baterías. A través de sus redes sociales, de las que también se alejará durante este tiempo indefinido, Sheeran ha hecho pública su decisión: "Hola a todos. Voy a volver a tomarme un respiro. La época y la gira de Divide han cambiado mi vida en muchos aspectos, pero ahora que todo se ha acabado es tiempo de salir y ver mundo".

"Llevo sin parar desde 2017 así que voy a tomarme un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré desconectado de las redes sociales hasta que llegue el momento de volver. Para mi familia y mis amigos: nos vemos cuando toque", explicaba Ed Sheeran en su comunicado, realizado el día de Nochebuena. El artista ha querido tranquilizar a sus seguidores, puesto que esto no es un punto y final en su carrera: "Para mis fans, gracias por ser tan increíbles siempre, prometo volver con música nueva cuando sea el momento y haya vivido un poquito más para así tener cosas de verdad de las que escribir".

En enero del 2019, Ed Sheeran daba el 'sí, quiero' a Cherry Seaborn, su pareja. Además, ambos contaron recientemente su historia en el videoclip de Put it all on me, donde el artista colabora con Ella Mai. "Cuando iban al instituto, Ed y Cherry estaban enamorados el uno por el otro. Se besaron en el castillo sobre la colina -en una clara alusión a Castle on the hill, que es uno de los temas más populares y reconocidos del artista-", narra el vídeo de la canción, que intercala románticos planos de la pareja. "Hace unos años volvieron a conectar y hubo fuegos artificiales", insistía en la historia de amor de la pareja.

Esta decisión de Sheeran coinde con la realizada hace apenas un mes y medio por Rihanna, quien también anunció que ponía su carrera musical en pausa: "A todos mis amigos/familia/equipo a los que tenía que haber contestado en los últimos meses… por favor, perdonadme. Este año ha sido demasiado intenso y ahora estoy trabajando en eso conocido como equilibrio. Volveré pronto". Ambos artistas han insistido en que son retiros temporales, puesto que retomarán sus carreras.

