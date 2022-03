Tras unos meses complicados, Blanca Suárez vuelve a sonreír

"Así es como te queremos ver", "Te echábamos de menos", "Estás preciosa", "Esa es la sonrisa que me salva", "Tan bonita como siempre", "Que tengas unas felices fiestas", "Te deseo lo mejor para el año que viene", "Siempre es una alegría saber de ti", "La sonrisa más bonita de España"... Estos son algunos de los comentarios que los fans de Blanca Suárez le han dejado en el último post que ha compartido en sus redes sociales, y es que hacía mucho tiempo que no la veían tan contenta. La protagonista de Las chicas del cable posa ante la cámara riéndose y presumiendo de estilo con un look a la última en el que combina un jersey rojo con vaqueros y un original chaquetón negro con los puños de color amarillo, además de su melena suelta y lisa.

VER GALERÍA

Desde hace algunas semanas, Blanca había reducido el contenido que publicaba en sus redes y, cuando lo hacía, eran fotos en las que salía con gesto serio, pensativa y algo triste. Este detalle no ha pasado desapercibido para sus fans y en varios comentarios le han dicho que echaban de menos que pusiera fotos y vídeos diariamente, como solía hacer antes. Además, están muy contentos de que vuelva a sonreír después de los meses tan complicados que ha pasado tras su ruptura con Mario Casas.

Por el momento ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto para confirmar o desmentir todo lo que se ha publicado, sin embargo, recientemente el actor gallego habló maravillas de Blanca. "Es alguien a quien aprecio muchísimo, que quiero mucho, que es una gran actriz, una amiga maravillosa y es estupenda", dijo Mario el pasado mes de noviembre durante el estreno de la película Adiós. Respecto a si cree que podría ser simplemente un 'hasta luego' y darse una segunda oportunidad en un futuro, Mario respondió: "Pues no lo sé. Os dejo a vosotros que hagáis y deshagáis".

VER GALERÍA

Desde entonces, la actriz ha sido fotografiada en varias ocasiones cabizgaja y con gesto serio, demostrando que no han sido unos meses fáciles. La actriz de series como El Internado o El Barco está a punto de terminar un 2019 en el que ha vivido algunos altibajos, pero lo va a hacer de una manera muy especial. Así lo ha compartido con sus fans, publicando esta imagen tan navideña que refleja lo mucho que le gustan estas fechas tan señaladas. "Mi árbol se pone interesante", ha escrito enseñando una caja con unas preciosas bolas transparentes llenas de estrellas y brillantes con su nombre grabado y el de sus tres mascotas: Pistacho, Tapón y Pelusa. Ellos son parte fundamental de su familia y no hay duda de que también tendrán un papel importante en las celebraciones de la actriz.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.