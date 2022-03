María Valverde aclara su relación con Mario Casas, ¿habrá reencuentro entre 'Babi' y 'Hache'?

Años después de mudarse a Los Ángeles, tras contraer matrimonio con Gustavo Dudamel, la actriz María Valverde ha vuelto a Madrid siendo una de las invitadas estrella a la fiesta de los nominados a los Goya, celebrada el lunes en la mítica sala Florida Retiro de la capital. La actriz acudió en calidad de representante de Araña, la película chilena que protagoniza y que opta a un 'cabezón' en la categoría de Mejor Película Iberoamericana. La intérprete se mostró feliz de estar en el evento y habló maravillas de su experiencia en esta película. "Trabajar en Chile ha sido un regalo, me lo ha dado todo en estos últimos años", explicó minutos antes de disfrutar de la velada junto a otras compañeras como Natalia de Molina, protagonista junto a Mario Casas de Adiós, y cuya interpretación le ha valido la nominación a Mejor Actriz de Reparto.

VER GALERÍA

Mario Casas parece ser el actor ‘talismán’ que lleva a lo más alto a sus compañeras de reparto como así pasó con María cuando ambos protagonizaron A tres metros sobre el cielo, la adaptación cinematográfica de la novela de Federico Moccia. La película les unió dentro y fuera de la pantalla convirtiéndoles en una de las parejas más queridas durante los años que duró su relación. Un romance que continuaba durante el rodaje de la segunda parte, Tengo ganas de ti en la que volvían a interpretar a ‘Babi’ y a ‘Hache’ los dos protagonistas, que encandilaron a toda una generación de adolescentes. Cuatro años después del estreno de la primera película la pareja rompió. Un distanciamiento que hoy en día les mantiene separados tanto personal como profesionalmente. “No tenemos ninguna relación”, así de tajante respondió la actriz al preguntarle sobre Casas, con quien podría volver a trabajar de confirmarse el rodaje de la tercera película de la saga.

VER GALERÍA

Hace un año se empezó a hablar de la posibilidad de llevar a la gran pantalla una nueva entrega de la historia de 'Babi' y 'Hache'. Tres veces tú es el título que llevaría la película, al igual que el libro de Moccia. Las redes ya ardieron en su momento cuando el propio Mario Casas dejó caer la probabilidad de rodar otra vez a las órdenes del director Fernando González Molina, y volverse a poner en la piel del mítico personaje que le convirtió en todo un fenómeno fan. A este respecto, y como protagonista femenina de los dos primeros largometrajes, María Valverde también fue clara: “El proyecto no está activo, no sé hasta qué punto es algo de verdad o no”. A falta de confirmación oficial, ganas no les faltan ni a sus fans ni a Mario Casas.

