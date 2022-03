Mila Ximénez salvada por la audiencia de 'GH VIP' con un 1,2 por ciento de los votos

La gala 11 de Límite 48 horas prometía emociones fuertes. Con la casa completamente dividida y tres de los concursantes más fuertes de la edición de GH VIP 7 nominados, la ceremonia de salvación celebrada entre Antonio David Flores, Adara Molinero y Mila Ximénez fue probablemente la más importante hasta la fecha en esta edición. Los porcentajes ciegos revelaban al principio de la noche que uno de ellos se encontraba totalmente fuera de la zona de peligro, pues comenzaron en 54,7 por ciento, 44,1 por ciento y 1,2 por ciento. Alrededor de las dos menos veinte de la madrugada, el presentador conectó con la casa de Gran Hermano, donde después de una intensa gala anunció el veredicto de la audiencia: "El nominado o nominada con menor porcentaje para la expulsión y por tanto está salvado o salvada es… ¡MILA!". "Pensaba que me sentaba con Antonio David el jueves en la sala de expulsión, pero un millón de gracias. Lo voy a disfrutar", decía la periodista celebrando su salvación.

A pesar de las múltiples discusiones que se produjeron durante la noche, uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando los familiares de los nominados entraron en pleno directo para mandar un mensaje de apoyo a sus seres queridos. En el caso de Mila fue su hermano, en el de Antonio David su mujer Olga y, en el de Adara Molinero, su madre Helena. "Hermana, muy buenas noches. Me toca ser la cara visible de un mensaje firmado por todos los que te quieren. Estamos muy orgullosos de ti, pero la que tiene que estar orgullosa eres tú, que has llegado donde has llegado. Has conseguido que todos te quieran, aunque ahora no lo veas, porque transmites cariño", decía Manolo Ximénez durante su alegato.

"Ya sabes que me cuesta mucho estar aquí pero quiero que te quedes. La audiencia te ha dejado para que te enfrentes a las críticas de tus compañeras que lo único que han hecho ha sido intentar ensuciar tu imagen a costa de que todo vale. Quiero que sigas así. Tu pescaíto te adora y te ama. Te quiero con locura", expresaba la mujer de Antonio David Flores mientras este acababa muy emocionado.

Por último la madre de Adara pudo hablar con su hija, que aunque aún no sabe que Hugo Sierra ya no está defendiéndola en plató, esperaba que su defensa de cara a la expulsión la realizara su padre. Al ver a su madre la joven recibió una fuerte inyección de energía y tranquilidad gracias a su mensaje: "Tu bebé está muy bien. Casi camina, se parece muchísimo a ti. Abre los oídos. Te apoyamos cien por cien, hagas lo que hagas, decidas lo que decidas. Tenemos todo preparado para tu salida. Tu padre te ama con locura, lo siento mucho mi vida, pero si tiene que subir a defenderte lo hará. Te apoyamos, lo primero eres tú, Adara, diviértete".

Por otro lado, Estela Grande se enfrentó a su curva de la vida, donde habló de su feliz infancia y los picos de su adolescencia y de cómo conoció a Diego con 20 años. La entrada de su marido en su vida trajo consigo los bajones emocionales más grandes, aunque también los momentos más felices. Con el paso del tiempo, ambos consiguieron superar las adversidades. "Al final todo ha merecido la pena, pero sufrí mucho durante un tiempo. A día de hoy le tengo que agradecer que fuera sincero conmigo y rompiésemos. Meses después retomamos la relación y hemos tenido que hacer frente a temas legales muy duros por los que ambos lo hemos pasado muy mal, pero todo eso nos hizo más fuertes y nos ha hecho llegar hasta donde estamos hoy en día".

