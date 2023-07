El escándalo que ha salpicado al colegio de Estelle y Oscar de Suecia

Estelle (11) y Oscar (7) de Suecia, los hijos de la princesa heredera Victoria y su marido el príncipe Daniel, se han visto salpicados indirectamente por un escándalo en el que está envuelto el colegio en el que estudian. La inspección educativa sospecha que las notas de los alumnos del Campus Manilla podrían haber sido infladas.

Según ha informado la agencia de noticia TT y recoge la revista Svensk Dam, las sospechas se ciernen sobre todo en la asignatura de matemáticas donde en un curso el 85% de los estudiantes recibieron calificaciones más altas durante el curso que en los exámenes nacionales.

El rector del Campus Manilla, Robert Mellander, ha explicado que se toman muy en serio estas críticas, pero que no veía problemas en las calificaciones de sus alumnos en esta escuela. “La inspección educativa dice que hay una presión que puede ser un problema, pero no creemos que ese problema haya sido por nuestra parte como se asegura en el informe. También he comprobado que los profesores tienen un alto nivel de competencia para establecer calificaciones correctas y razonables”, aseguró a la citada agencia de noticias sueca.

Este exclusivo centro es gratuito y está dirigido por una fundación que invierte todos los beneficios en los alumnos y en la propia escuela. Además de hacer mucho énfasis en los menús escolares que se preparan en las propias cocinas del colegio, se promueve un aprendizaje que estimula ambas mitades del cerebro. Este colegio, fundado en 2013, aboga por que la ciencia y la lógica se equilibran mejor con la imaginación y la creatividad. Además hacen intercambios con escuelas de España, Alemania y Francia.

Desde su creación y a raíz del ingreso en este colegio de los nietos del rey Carlos Gustavo, el centro ha cogido mucha fama y muchas estrellas del deporte y grandes empresarios suecos llevan a sus hijos a estas aulas. Cada año, Campus Manilla admite a 48 alumnos de preescolar. El criterio que da más puntos es que los futuros estudiantes tengan hermanos en la escuela y el segundo es el orden de la lista de espera. Hay padres que ya se interesan por este colegio cuando sus niños cumplen su primer año.