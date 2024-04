Se alarga la baja de Harald de Noruega, de 86 años, por una infección respiratoria

La Casa Real noruega ha anunciado que la baja del rey Harald, de 86 años, se alargará más de lo previsto y no retomará su agenda oficial hasta después del fin de semana. Se ausentará, por tanto, de la última jornada de la Competición Nacional de Tiro en pista cubierta programada para el domingo en el municipio de Stjørdal. El heredero, el príncipe Haakon, continuará llevando a cabo las actividades del monarca como ha hecho durante esta semana.

Fue el miércoles 31 de enero cuando se envió un comunicado informando de que el monarca padece una infección respiratoria que le tendría de baja hasta este viernes. El Rey noruego, el único reinante de Europa que lleva desde el siglo XX en el trono, tenía previsto ese mismo día un almuerzo oficial, una recepción en el Palacio Real con motivo de la inauguración del 750º aniversario de la Ley de Tierras de Magnus Lagabote. El viernes, el monarca iba a tener diversas audiencias que ha atendido su hijo.

En los últimos tiempos, Harald de Noruega ha tenido diversos ingresos. En mayo de 2023 fue ingresado en un hospital por segunda vez en menos de seis meses por una infección. En unas semanas, el 21 de febrero, el marido de la reina Sonia cumplirá 87 años.

El soberano nóridco ha estado estas semanas de actualidad a raíz de la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca. Esta renuncia al trono provocó que todos los ojos se fueran a Harald de Noruega, quien tiene una edad avanzada, problemas de movilidad y recurrentes achaques de salud. Hace una semana, en una rueda de prensa, se mostró tajante sobre la posibilidad de un relevo en la Corona. “No, la verdad es que no. Me atengo a lo que he dicho siempre. He hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”, afirmando así que seguirá reinando hasta el final.