Margarita de Dinamarca pone fin a una era con sus últimas palabras como monarca: 'Dios salve al Rey'

Federico de Dinamarca ya es el nuevo Rey de los daneses, después de que su madre la reina Margarita haya firmado, durante una reunión del Consejo de Estado, su declaración de abdicación. Un momento para la historia y cargado de emociones donde se producía, de forma efectiva, el cambio en el trono. El nuevo monarca reina como Federico X y su hijo mayor, el príncipe Christian, se convierte en el heredero.

La reina Margarita II de Dinamarca ha abdicado tras 52 años en el trono en una ceremonia sencilla en la que ha sido la última vez que se ha sentado en la cabecera de la mesa del Consejo de Estado. Con un traje en color frambuesa, la ya antigua monarca danesa ha firmado varios documentos, se ha levantado y ha abandonado el salón. Inmediatamente después su hijo Federico X ha ocupado su puesto en la cabecera de la mesa del Consejo y a su derecha se ha colocado el príncipe heredero Christian.

La que hasta ahora era la única mujer reinante del mundo, la más longeva de su país y de Europa, ha dado de esta manera el carpetazo a un reinado que arrancó tras el fallecimiento de su padre, Federico IX, y que cierra con 83 años. Margarita II, quien seguirá conservando su título de Reina y seguirá siendo regente, pasa así a la historia danesa por ser la primera jefa de Estado que abdica en ese país en 900 años.

A las 13:37 horas, la reina Margarita ha viajado por última vez en carruaje como soberana por las calles de Copenhague para dirigirse desde el Palacio de Christian IX, en Amalienborg, hasta el de Christiansborg, escoltada por el regimiento de Húsares. Minutos después ha tenido lugar el Consejo de Estado, formado por el cuerpo de asesores del monarca con funciones ceremoniales que ha presidido por última vez y en el que estaban presentes todos los miembros del gabinete.

Allí se encontraban el hasta ahora príncipe Federico, como primero en la línea de sucesión al trono, y el nuevo heredero el príncipe Christian, quien desde el pasado 15 de octubre cuando cumplió la mayoría de edad tiene derecho a participar de estas reuniones. Era entonces cuando tenía lugar el momento más importante y trascendental, pues ha sido durante este encuentro con el Consejo de Estado cuando la Reina firmaba su declaración de abdicación dando validez a su retirada del trono y traspasando la Corona a su hijo que ya es Federico X.

También ha sido el momento en que el príncipe Christian, hijo mayor del nuevo Rey, se ha convertido en heredero, quien tendrá un asiento permanente en el Consejo de Estado a la derecha de su padre. Acto seguido, la Reina ha abandonado la sala y su hijo, el nuevo Rey, ha ocupado su lugar. Después, sobre las 14:15 horas Margarita II ha abandonado Christiansborg y ha regresado hasta el palacio de Christian IX.

Estos días se ha sabido que el nuevo Rey, quien antes de pasar la Navidad junto a su madre y la Familia Real viajó hasta las antípodas para reencontrarse con su esposa Mary y sus hijos pequeños, se enteró solo tres días antes del anunció oficial de abdicación de su madre, según avanzó la publicación semanal Weekendavisen.

La reina Margarita no ha participado en los demás actos de la jornada. Los nuevos reyes Federico y Mary han ofrecido una breve recepción a representantes y autoridades danesas en Christiansborg que era la antesala a la proclamación desde el balcón de Palacio del nuevo Rey por parte de la primera ministra, Mette Frederiksen, comunicando así a la ciudadanía el relevo en la Jefatura del Estado.

La abdicación de la reina Margarita viene después de que el 31 de diciembre de 2023 anunciara contra todo pronóstico en el discurso que dirigir a la nación en Año Nuevo su deseo de dejar el trono este domingo, día en el que cumple 52 años de reinado. Su intervención, que fue televisada, causó una enorme sorpresa ya que nunca había dado muestras de agotamiento ni la abdicación era un asunto que estuviera encima de la mesa.

En su discurso, que tuvo un tono pesimista, Margarita de Dinamarca recordó los tiempos más difíciles por los que ha atravesado el país en los últimos tiempos, el reciente conflicto de Gaza, la guerra en Ucrania. En un ámbito más personal mencionó la operación de espalda del pasado febrero que la hizo pensar en su futuro.

“En 14 días cumpliré 52 años como reina de Dinamarca. Tanto tiempo no pasa sin dejar huella para ningún ser humano ¡ni siquiera para mi. El tiempo pasa y las "enfermedades" aumentan. Ya no te enfrentas a las mismas cosas que antes. En febrero de este año [2023] me sometí a una extensa cirugía de espalda", señaló.

"Todo salió bien gracias al personal sanitario cualificado que me atendió. Por supuesto, la operación también me hizo pensar si había llegado el momento de dejar la responsabilidad para la próxima generación. He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de haber sucedido a mi querido padre, dejaré el cargo de reina de Dinamarca. Dejo el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico”, dijo en Nochevieja.

En Dinamarca, al igual que en el resto de países de la zona como son Noruega y Suecia, no existe la tradición de abdicar, como sí ocurre en otros países como Países Bajos, y por eso la noticia causó un gran estupor. La última vez que un Rey danés renunció voluntariamente al trono antes de su muerte fue en 1146 cuando Erik III, el cordero, se retiró para supuestamente entrar en un monasterio.

Desde entonces y en todos estos nueve siglos ningún otro soberano danés había abdicado hasta Margarita II. A pesar de la excepcionalidad, la Ley de Sucesión al Trono presupone que las renuncias de los Reyes pueden ocurrir ya que el artículo 6 de dicha norma estipula que las disposiciones que se basan en la muerte del monarca, también se aplican en caso de que el Rey abdique.

Margarita ha sido una reina muy querida y popular por su pueblo. Gracias al tesón de su padre, pudo reinar. Federico IX y la reina Ingrid tuvieron tres hijas: Margarita, Benedicta y Ana María, después reina de Grecia por su matrimonio con el rey Constantino. El 27 de marzo de 1953 cuando tenía 13 años, la primogénita del monarca pasó de ser una princesa más de la corte danesa a la princesa heredera, desplazando en la línea sucesoria a su único tío paterno, el príncipe Knud, que estaba a la retaguardia por la ausencia de sobrinos varones.

Hasta esa fecha, solo los descendientes varones del Rey podían heredar el trono. Tras un referéndum se determinó que las descendientes femeninas también deberían poder acceder al él, pero los descendientes masculinos deberían tener prioridad, un cambio en las reglas que allanó el camino para que Margarita pudiera ser Reina tras la muerte de su padre. La enmienda más reciente a la Ley de Sucesión al Trono de 2009, implementó la igualdad en la sucesión al trono. Esto significa que el trono lo heredera el primogénito del Rey, independientemente de su sexo.

