Jazmin Grace felicita el cumpleaños a su 'príncipe', su hermano Alexandre, con imágenes inéditas junto a Alberto de Mónaco

Este 24 de agosto es un día muy importante para Alexandre Grimaldi, quien inicia una nueva vuelta al sol. El hijo que Alberto de Mónaco tuvo con la azafata Nicole Coste cumple 20 años rodeado del cariño de su entorno y con una bonita sorpresa de su hermana mayor, Jazmin Grace. "Mi príncipe cumple 20 años hoy. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Feliz cumpleaños, hermano", ha dicho la artista, que nació del breve romance entre el citado soberano y la agente inmobiliaria Tamara Rotolo.

Con motivo de esta señalada ocasión, Jazmin ha abierto su álbum personal y ha compartido diez imágenes inéditas que reflejan la excelente relación que mantienen. A pesar de que no se han criado juntos, están muy unidos y comparten todo el tiempo que pueden, disfrutando de planes tan cotidianos como una sesión de videojuegos, días en la piscina y viajes. Además, en dos de las instantáneas aparecen con su padre y una de ellas, que fue tomada hace menos de un año en Nueva York, tiene mucho significado porque es la primera imagen pública del soberano monegasco con sus hijos mayores.

Alexandre y Grace son hijos del príncipe Alberto, pero no forman parte de la línea sucesoria monegasca. Y aunque no han acudido a actos oficiales del Principado, sí tienen una buena relación con los Grimaldi y han formado parte de celebraciones familiares como la boda del primogénito de la princesa Estefanía, Louis Ducruet, con Marie Chevallier en verano de 2019. Además, tal y como informaba El País, el soberano también les ha acompañado en días importantes como la Confirmación de Alexandre, que tuvo lugar en Londres. Además, Nicole Coste ha acudido a citas destacadas de Mónaco como el Baile de la Cruz Roja, el GP de Fórmula 1, el Día de Santa Devota...

Fue en enero de 2022 cuando vimos por primera vez una foto de los cuatro hijos del príncipe Alberto juntos. En la instantánea aparecen sentados y abrazados mientras sonríen a la cámara, sin la compañía de su padre ni tampoco de sus respectivas madres. Al ser una imagen que Jazmin Grace compartió como resumen del año que acabábamos de dejar atrás, podría haber sido tomada en los doce meses anteriores, pero se desconoce la fecha y el lugar exacto.

Las palabras de Alexandre

La semana pasada, antes de su cumpleaños, Alexandre concedió junto a su madre una entrevista por primera vez en Point de Vue en la que calificó como "insultante" que digan de él que es hijo ilegítimo de Alberto II porque cuando nació, "ninguno de mis padres estaba comprometido ni en otro matrimonio y no han cometido adulterio". El ahijado de la princesa Estefanía explicó que llevar el apellido Grimaldi le condiciona en ciertos aspectos: "Mi padre es Príncipe y jefe de Estado y, personalmente, yo no me imagino desfilando en una pasarela', ha dicho sobre la posibilidad de desarrollar una carrera en el mundo de la moda". Se mantiene al margen del foco mediático, estudia Administración de Empresas en Reino Unido, le gustaría poner en marcha alguna organización benéfica y no cierra la puerta a ser embajador de alguna firma de moda.

