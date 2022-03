Alberto de Mónaco ejerce de anfitrión con Robert Redford y su mujer en la cuenta atrás para el regreso de Charlene

Se espera que en los próximos días la princesa Charlene regrese al Principado. De este modo podrá retomar tanto sus rutinas como sus compromisos después de casi medio año en Sudáfrica a causa de una infección otorrinolaringológica que le impedía coger un vuelo de vuelta a casa y por la que ha tenido que ser intervenida en tres ocasiones. Pero mientras ese momento llega, el príncipe Alberto sigue adelante con su agenda oficial en solitario. Este viernes el soberano presidía en el Foro Grimaldi​ la fiesta que se organizó por el 15 aniversario de la fundación que lleva su nombre. Con motivo de esta fecha se llevó a cabo una inolvidable velada en la que ejerció de perfecto anfitrión con el matrimonio formado por Robert Redford y Sibylle Szaggars.

El oscarizado actor, que ha trabajado en películas tan conocidas como El candidato, Capitán América: El soldado de invierno o Dos hombres y un destino llegó al centro de conferencias y congresos que acogía la velada vestido de blanco, al igual que su esposa. Juntos posaron en la alfombra roja muy sonrientes al lado del príncipe Alberto, con el que no dejaron de compartir risas y confidencias ante los flashes. El matrimonio tenía un importante protagonismo en la fiesta. Y no solo porque ambos están muy comprometidos con el cuidado del medioambiente, eje principal de la fundación del soberano monegasco, sino porque se representó The Way Of The Rain - Hope For Earth, un espectáculo creado por Sibylle en el que la icónica estrella de Hollywood pone voz. Se trata de una oda a la belleza de la naturaleza que nos recuerda la vulnerabilidad de la Tierra a los efectos del cambio climático.

Durante la velada se otorgaron becas a 27 estudiantes por sus investigaciones sobre el cambio climático y la regeneración del suelo. Además, al igual que en ediciones anteriores, se dieron tres galardones. Desde 2008, los premios de la Fundación han honrado a personalidades y organizaciones por su compromiso con la salud global, dividiéndose en tres áreas: limitar los efectos del cambio climático, preservar la biodiversidad y gestionar los recursos hídricos y luchar contra la desertificación. Robert Redford es un gran defensor del cuidado del medioambiente y está muy vinculado a esta organización creada por Alberto de Mónaco. De hecho, en 2019 ganó un trofeo en la Gala de Monte-Carlo por la Salud Planetaria.

Alberto de Mónaco y Robert Redford han coincidido en varias ocasiones y en 2015 este último compartió una simpática anécdota con los Grimaldi. Al asistir a los Premios Princesa Grace en Montecarlo el legendario actor recordó entre risas sus intentos fallidos de conocer a la recordada madre del actual soberano monegasco, la princesa Grace de Mónaco, cuando en los años 50 viajaba por Europa como estudiante de arte. "Estaba haciendo autostop desde París a Florencia. No tenía dinero. Llegué a Cannes y luego decidí que iba a Mónaco y que iba a conocer a la princesa Grace". Recordó que cuando llegó a palacio le pidió a un hombre que tomara fotos de él acercándose a la entrada: "Me acerco a la puerta principal, miro hacia atrás, y los guardias de la puerta dicen: '¡Fuera de aquí!'. Me doy la vuelta y volví... Ese fue mi intento de conocer a la princesa Grace".

El viaje oficial de Alberto de Mónaco con sus hijos

En su última cita el soberano monegasco no estuvo acompañado por ningún miembro de los Grimaldi, pero en su próximo compromiso fuera del Principado sí estarán a su lado Jacques y Gabriella. Los mellizos harán su segundo viaje oficial, esta vez a Glasgow, ciudad en la que se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26. Sin embargo, no asistirán con él a los actos enmarcados en esta cumbre porque "se aburrirán si es demasiado oficial" tal y como indicaba el propio Alberto de Mónaco a People. En esta conversación explicaba que los niños tendrán su propia agenda en Escocia en la que se incluyen planes como visitas a museos y lugares de interés". A punto de cumplir siete años (los hacen en diciembre), los pequeños siguen los mismos pasos que dieron tanto su padre como sus tías a su edad, cuando acompañaban a Rainiero de Mónaco y Grace Kelly en sus compromisos internacionales. Se espera que tras este desplazamiento, el Príncipe pueda asistir ya a los actos oficiales con la princesa Charlene, cuya reaparición podría ser el 19 de noviembre, Día de Mónaco.