Charlene de Mónaco se somete a una tercera operación en Sudáfrica

Charlene de Mónaco no deja de estar en el foco mediático. La mujer de Alberto de Mónaco lleva desde primavera en Sudáfrica, su país natal, y una serie de problemas de salud la han impedido regresar de nuevo al Principado. Desde entonces, las informaciones sobre su verdadero estado físico son confusas y sus apariciones recientes muestran a una mujer frágil, más delgada y con un aspecto algo desmejorado. Mientras parecía que su regreso era inminente, este mismo viernes la Princesa ha vuelto a ser operada por tercera vez en Sudáfrica, según ha confirmado su Fundación a través de un escueto comunicado.

"Su Alteza Serenísima la princesa Charlene de Mónaco recibirá anestesia general para su última operación que tendrá lugar hoy. La Fundación Princesa Charlene de Mónaco le desea lo mejor con esta última intervención y su proceso de recuperación", desliza la declaración que nuevamente se ha realizado desde la entidad que capitanea la Princesa y no desde Palacio. Es la tercera vez que pasa por quirófano en los últimos meses, aunque no ha trascendido el motivo concreto que la ha llevado nuevamente al hospital.

Esta nueva información vuelve a sembrar preguntas sobre cuál es la verdadera gravedad de su estado de salud y podría volver a posponer su regreso a Europa. Hace tan solos unos días su marido hablaba en una radio monegasca de que su esposa regresaría "muy pronto" y que "está mejor" aunque mencionó que "tenemos que hablar con los médicos". Llama la atención que en el extracto de la entrevista radiofónica no se mencionara este nuevo procedimiento médico de la Princesa que ya estaba programado. Después circuló por las redes sociales una fotografía de la cuñada de las princesas Carolina y Estefanía en la que aparecía con el nuevo rey zulú Misuzulu, en el que puede considerarse su primer acto social en el país africano.

Charlene de Mónaco viajó a Sudáfrica el pasado marzo para acudir al funeral de su gran amigo el rey zulú Goowill Zwelithini. En mayo participó, también en África, en una campaña contra la caza furtiva de rinocerontes. Fue entonces cuando contrajo la grave infección de oído, nariz y garganta que la ha impedido viajar en avión a Mónaco ya que al no igualarse la presión de los oídos no podría soportar un vuelo de más de 20.000 pies de altura. El origen de este problema otorrinolaringológico fue una intervención bucal en la que le elevaron el seno maxilar, un procedimiento habitual en la colocacion de implantes,que le provocó un fortísimo dolor de oídos. Desde encontes, la Princesa ha tenido que acudir al hospital en varias ocasiones. En verano se someió a dos intervenciones quirúrgicas y el 1 de septiembre era ingresada de nuevo en el hospital tras sufrir un desmayo derivado de su infección.

En este nuevo contratiempo médico Charlene habría estado sin la compañía de su marido, al menos desde la Casa Principesca no se ha anunciado que el monarca haya viajado a Sudáfrica para estar con su mujer. La semana pasada vimos al Príncipe en una cena de gala en nuestro país con motivo de la inauguración del Mallorca Country Club, un exclusivo club de tenis y pádel. La distancia física del matrimonio y el hecho de que las últimas imágenes de la pareja junta se produjeran el pasado agosto, cuando el monarca viajó con sus mellizos a ver a la Princesa, han reavivado los rumores de una crisis entre ellos, a pesar de las declaraciones y desmentidos. "¡No se fue de Mónaco enfadada! Ella no se fue porque estuviera enfadada conmigo o con cualquier persona. Iba a viajar a Sudáfrica pera reevaluar el trabajo de su Fundación allí y tomarse un tiempo libre con su hermano (Sean) y algunos amigos. Se suponía que solo iba a estar allí una semana, un máximo de diez días, pero surgieron complicaciones médicas”, dijo el Príncipe en la revista People. Mucho antes, en julio, la Princesa confesaba desde su retiro en Sudáfrica que “echo mucho de menos a mi marido y a mis hijos”, dijo en el medio local News 24. “Lo que ha sido extremadamente difícil es que me dijo el equipo médico que no podía volver para mi décimo aniversario de boda. Alberto es el principal pilar de mi vida y mi fuerza, sin su amor y apoyo no habría podido superar este momento tan doloroso”, dijo a primeros de julio. A todo esto se añade que Nicole Coste -madre de Alexandre, el hijo que el soberano tuvo en 2003 con esta azafata togolesa de Air France- concedió por primera vez una entrevista en Paris Match sobre cómo era la relación entre ambos.

La última vez que se vio a Charlene en un acto público en el Principado fue el 27 de enero cuando acudió con su familia a la misa de Santa Devota. Desde entonces ha faltado a importantes citas para el país como el Gran Premio de Fórmula 1, entre otros actos, donde el soberano ha estado, a veces, acompañado por su hermana, la princesa Carolina.