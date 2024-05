Ni el príncipe Guillermo se resistió a cantar con Taylor Swift

Quedan horas para que esta noche el estadio Santiago Bernabéu de Madrid sea escenario del primer concierto en España de la gira Eras Tour de Taylor Swift. La locura ya se ha desatado y los y las swifties hacen cola desde hace días para ver a la cantante del momento que ha generado todo un fenómeno. Antes del gran show de la artífice de Shake it Off repasamos la ocasión en la que convenció al príncipe Guillermo a cantar con ella en noviembre de 2013 en Londres durante un evento solidario.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

El 26 de noviembre de 2013, la capital británica acogió en una carpa ubicada en los jardines del Palacio de Kensington la Gala de Invierno Blanco en la que acudieron personalidades de lo más conocidas, entre ellas los cantantes Jon Bon Jovi y Taylor Swift. En un momento de la velada se produjo una escena única, la del heredero al trono saltando al escenario cantando con las estrellas de la música el mítico Livin’on a Prayer de la banda de rock.

- Madrid calienta motores para Taylor Swift: los fans hacen cola desde tres días antes del concierto

- ¡Atención swifties! Ryan Reynolds estará en el concierto de Taylor Swift en Madrid

- Taylor Swift revoluciona Madrid: dispositivos de seguridad, calles cortadas y 20 millones de euros en ingresos

VER GALERÍA

Años después, el príncipe de Gales contó cómo la cantante le convenció para cantar con ella. “No me puedo creer que esté contando esta historia”, dijo el príncipe en diciembre de 2021 en el podcast Time to walk de Apple. “Era una gala anual de recaudación de fondos para Centrepoint, la ONG para jóvenes sin hogar a la que tengo mucho cariño y he apoyado durante años”, explicaba. “Cuando vi que Jon Bon Jovi y Taylor Swift estaban también allí, casi me quedo sin aliento”, dijo en un arrebato de sinceridad. “Me senté a ver la actuación”, del músico norteamericano, que además era su ídolo de juventud, “y nunca pensé que ocurriría lo que vino a continuación”, añadió.

VER GALERÍA

“Taylor Swift estaba a mi izquierda y, después de sonar la primera canción, hubo una pausa y ella se volvió hacia mí. Me puso la mano en el brazo, me miró a los ojos y dijo: ‘Vamos, Guillermo. Vamos a cantar”, relató”. A día de hoy, aún no sé qué me pasó… Incluso todavía me ruborizo al recordarlo y no entiendo por qué cedí”, admitió. “Pero, francamente, si Taylor Swift te pide algo así y te dice. ‘Ven conmigo…’, pues te levantas como un perrillo y piensas: Vale, está bien, parece una buena idea. Lo haré”, reconoció con gran sentido del humor. Entonces, “subí al escenario en trance y luego, a mitad de la canción, me espabilé”.

- ¿Te has quedado sin entradas para ver a Taylor Swift en Madrid? Así puedes conseguir una

- Taylor Swift pasa por Ibiza en su jet privado y ofrece dos megaconciertos en Lisboa antes de actuar en Madrid

VER GALERÍA

Taylor Swift estaba espectacular con un elegante vestido de cuerpo plateado de lentejuelas y vaporosa falda en blanco nupcial y deleitó a los presentes con sus éxitos, Trouble, Fifteen and Love Story. “Soy Taylor. Es un placer conocerlos, especialmente en estas circunstancias”, dijo a su llegada al escenario. “Es la primera vez que canto en Kensington y en cualquier otro palacio. Gracias, príncipe Guillermo por invitarme. Para prestar atención a este grupo de edad, especialmente adolescentes y jóvenes”. Taylor también quedó encantada con su encuentro con el hijo de Carlos III: “Fue divertido. Realmente me hizo muy feliz. El príncipe Guillermo es muy divertido”, dijo.

Además de en la gran artista que se ha convertido, Taylor Swift desarrolla una importante labor benéfica. Apoya la educación artística, la alfabetización de los niños, los fondos de ayuda ante desastres naturales, el feminismo, los derechos LGBT e instituciones de beneficencia para niños enfermos.

VER GALERÍA

Ya está a la venta el especial de ¡HOLA! sobre Taylor Swift. En esta edición para coleccionar de 144 páginas descubrimos la increible historia que esconde la cantante, sus secretos, sus amores, sus éxitos y su estilo