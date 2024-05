¡Atención swifties! Ryan Reynolds estará en el concierto de Taylor Swift en Madrid El actor comentó durante la promoción de su última película 'If' que verá a su amiga en uno de los shows de la capital

Desde hace ya varias horas, decenas de fans hacen cola en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu para conseguir el mejor sitio en el primer concierto de Taylor Swift en Madrid. La artista ha organizado dos shows en la capital, el miércoles 29 y el jueves 30 de mayo, que congregarán a los miles de afortunados que han conseguido hacerse con una de las cotizadas entradas. Desde el lunes ya están esperando para entrar al recinto en el que intercambiarán pulseras de la amistad, bailarán y corearán las letras de Taylor, aunque no serán las únicas. Un actor de Hollywood, buen amigo de la artista, tampoco faltará a la cita y se sumará al espectáculo.

Se trata de Ryan Reynolds, protagonista de Deadpool, y marido de Blake Lively, otra de las grandes amigas de la cantante. No es extraño ver a Blake en los conciertos de Taylor, de hecho ha ido ya a cinco o seis de los shows de su gira, como contó Reynolds. En declaraciones en Today show, durante la promoción de la película If, que protagoniza con John Krasinski y Cailey Fleming, Reynolds confirmó que el espectáculo de Taylor es uno de los mejores del mundo. Contó entonces que vendrá a uno de los conciertos que de su amiga en Madrid, aunque no especificó si lo hará con Blake o qué día acudirá. "Iré al show en Madrid. Estoy emocionado, mi mujer y mis hijos han estado en cinco o seis".

"Será el primero al que vaya yo porque este último año y medio he estado con un apretado programa de trabajo" dijo, y añadió con humor que tanto su mujer como sus cuatro hijos están obsesionados con la música de la artista. Lo mismo confesaba Cailey Fleming, de 17 años, en la misma entrevista, presentándose como swiftie convencida y enseñando una de las pulseras que había conseguido en un show de Taylor. La joven actriz contó además que irá a otro de los shows en octubre. Krasinski también hizo gala de su sentido del humor al contar que sus hijas, Hazel, de 10 años, y Violet, de 7, nacidas de su matrimonio con Emily Blunt, también le piden ir a un concierto de Taylor. "Me dicen 'tu película está bien, pero ¿cuándo vamos a ir a ver a Taylor?'".

Aún con el misterio del día en el que irá a ver a su amiga en el aire, Reynolds podría no ser el único rostro conocido en ir a ver a Swift en Madrid. Se especula con la visita de los Obama a la capital, aunque por el momento no hay confirmación de que vayan a viajar a Madrid. No sería la primera vez que el matrimonio que ocupó la Casa Blanca disfrute de la música en directo en España, pues ya lo hicieron en Barcelona en 2023 en el concierto de Bruce Springsteen. En otros de los conciertos de Taylor se ha visto a Gigi Hadid y su novio Bradley Cooper y también a Travis Kelce, novio de la artista, que estuvo en París. ¿Se animarán esta vez?

La relación de Blake Lively y Ryan Reynolds con Taylor Swift es tan cercana que incluso las hijas del matrimonio han colaborado con la cantante en su música. Es el caso de James, que pronuncia el título del tema Gorgeous en el disco antes de que Taylor comience a cantar. Además en su canción Betty, Taylor nombra a los hijos de Blake y Ryan.

