Se confirma la presencia de Carlos III en la Misa de Pascua, ¿qué más podemos esperar de esta señalada cita?

Este domingo 31 de marzo, la Familia Real Británica se va a reunir en la tradicional Misa de Pascua que cada año tiene lugar en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Este 2024, la cita va a tener un sabor muy diferente, menos jovial, debido a que los últimos meses han estado marcados por la enfermedad de Carlos III y la princesa de Gales. Ambos se encuentran retirados de sus obligaciones porque están en pleno tratamiento contra el cáncer, en ninguno de los dos casos se ha especificado de qué tipo de cáncer se trata. A continuación, hacemos un repaso de lo que podemos esperar en esta ocasión tan señalada.

Se confirma la presencia del rey Carlos III

Tal y como ha confirmado hace escasas horas el Palacio de Buckingham, el rey Carlos III sí que va a acudir el servicio religioso de Pascua en compañía de su mujer, la reina Camilla. Este será el primer gran acto público que el Jefe de Estado británico presidirá después de anunciar su enfermedad a principios del pasado mes de febrero.

Hay que destacar que durante este tiempo en el que Carlos III está apartado de la vida pública, permanece en Sandringham, el retiro campestre por excelencia de los monarcas británicos donde puede disfrutar de la naturaleza y las misas dominicales. De la misma manera, el soberano ha estado desempeñando el trabajo de despacho y algunas reuniones privadas como las audiencias semanales con el Primer Ministro Rishi Sunak.

¿Estarán los príncipes de Gales?

La respuesta más posible a esta pregunta es no. El pasado viernes, cuando la princesa de Gales compartió un emotivo vídeo anunciando que padece cáncer, destacó la importancia que tiene para ella en esta delicada época centrarse en su recuperación y el apoyo de su marido, el príncipe Guillermo. Por ello, es muy probable que los príncipes de Gales y sus hijos no asistan a la Misa de Pascua para asegurar que Kate Middleton pueda descansar en privado y no causar más revuelo.

Además, coincide que en estos momentos los príncipes George (10), Charlotte (8) y Louis (5) están de vacaciones. Los niños no tienen que reincorporarse al colegio, la escuela Lambrook, hasta el próximo 17 de abril. Un tiempo, que, según la revista HELLO!, la familia podría aprovechar para estar tranquila en su refugio de Anmer Hall, la casa de campo que Isabel II regaló al matrimonio tras su boda.

Los Windsor arropando a Carlos III

Al igual que en 2023, se espera que Carlos III esté arropado por el resto de los Windsor, a excepción del príncipe Harry y Meghan Markle que tienen su residencia fijada en California (Estados Unidos). En los últimos tiempos, la princesa Ana y el duque de Edimburgo, como consejeros de Estado, es decir, la persona que sustituye al Rey en caso de viaje o enfermedad, han dado un paso al frente estando en primera línea y asumiendo más responsabilidades. El príncipe Andrés, por su parte, no tiene ese cargo pero suele acudir a este tipo de eventos familiares de carácter más privado.

Así mismo, en las grandes citas el monarca suele contar con el respaldo de sus sobrinos y sus respectivas parejas e hijos. En este grupo se encuentran las princesas Eugenia y Beatriz, hijas del duque de York; Peter Phillips y Zara Tindall, nacidos del matrimonio de la princesa Ana con Mark Phillips; y Lady Louis y James; hijos del príncipe Eduardo y su esposa Sophie.

