La princesa Eugenia de York, inesperada portavoz del rey Carlos: 'Se encuentra bien'

Dadas las circunstancias por las que atraviesa la Familia Real británica con dos de sus principales miembros con problemas de salud, Eugenia de York, hija del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson, ha participado en un acto público muy significativo y emotivo para la reina Camilla, ya que estaba organizado por la organización benéfica de protección de elefantes que fundó su recordado hermano, Mark Shand. Rodeada de huevos de Pascua y de niños, formó parte de un cuentacuentos en el que también dio la última hora sobre el estado de salud del monarca.

Vestida con un abrigo color burdeos, la Princesa leyó en plena calle, en Solane Square (Londres) el libro de Elmer, el gran éxito de la literatura infantil cuyo protagonista es, precisamente, un elefante a un grupo de niños de la escuela Garden House. Fue su forma de aportar su granito de arena a Elephant Family, la organización que el difunto hermano de Camilla fundó en 2003 para proteger al elefante asiático, una especie en peligro de extinción. Además del cuentacuentos, artistas de reconocido prestigio han decorado unos huevos gigantes de Pascua en esta plaza del centro de la capital británica.

La Princesa dijo: “Era muy importante estar aquí porque he trabajado con Elephant Family durante muchos años y son una entidad muy cercana a mi corazón y al corazón de mi familia. Mark Shand era un querido amigo y es muy importante que el mundo sepa lo que se está haciendo para salvar elefantes”. Aunque dados los vínculos emocionales de este acto, lo más lógico es que hubiera asistido la Reina, lo cierto es que desde que su marido enfermó, Camilla tiene una agenda frenética de actos que la tiene realmente agotada, lo que podría explicar la presencia pública de la princesa Eugenia.

La hija de los duques de York también aseguró que su tío estaría “muy orgulloso” de su participación y dio la última hora sobre el estado de salud del soberano al afirmar que “se encuentra bien”, ya que desde hace semanas está en tratamiento debido a un cáncer que le fue detectado durante su intervención de agrandamiento de próstata y que le tiene apartado de los actos públicos.

La princesa de York no es miembro activo de la Familia Real británica, aunque acude a algunos grandes actos de la monarquía. No obstante, dado lo mermada que está la institución, todos los miembros son más necesarios que nunca. No es la primera vez que el monarca ha recurrido a su sobrina y su hermana, Beatriz, a pesar de que siempre ha abogado porque la Casa Real fuera lo más reducida posible, con unas pocas personas con funciones públicas, en aras de la sostenibilidad económica. Así, las hermanas representaron, junto con los duques de Edimburgo y la princesa Ana, a los Windsor en el Gran Almuerzo, que tuvo lugar con motivo de la coronación de Carlos III.