¿Es esta la primera gran crisis de la era de Carlos III?

Carlos III se enfrenta a la que podría ser la mayor crisis institucional de su corto reinado. El monarca subió al trono en septiembre de 2022 tras la muerte de su madre. En este año y medio de su era, el soberano británico se ha tenido que enfrentar a varios desafíos aunque estos últimos meses son, seguramente, los más complicados y delicados de su reinado tras anunciarse que padece cáncer, lo que ha hecho que no acuda a actos públicos masivos, que Kate Middleton fue operada y se encuentra inmersa en una misteriosa convalecencia y que su heredero, del que se podría pensar que debería caer el peso institucional, trabaja a medio gas para poder cuidar a su esposa. Así las cosas, es la reina Camilla la que se ha convertido inesperadamente en el símbolo de la Corona. Con los principales miembros apartados de las labores oficiales, la preocupación se ha apoderado de la principal institución de Reino Unido, especialmente tras la foto editada de la princesa de Gales, símbolo de unidad y permanencia para muchos británicos que ven con intranquilidad e incertidumbre los últimos acontecimientos.

VER GALERÍA

La última etapa de Isabel II como Reina estuvo marcada por la marcha del príncipe Harry y Meghan Markle. Aunque la recordada monarca intentó dejar bien atadas las cosas, lo cierto es que algunos coletazos de esas crisis también afectaron al rey Carlos. A finales de 2022, recién estrenada la era carolina, los duques de Sussex lanzaron su documental para Netflix, donde mostraban su intimidad y también contaban su verdad sobre su salida de la monarquía británica y todo lo que desencadenó esa marcha. También reveló cómo la balanza siempre se inclinó hacia el príncipe Guillermo: “Mentían para proteger a mi hermano”. También dijo que tuvo que soportar los gritos de su hermano y las mentiras por parte de su padre durante la cumbre de Sandringham en la que negoció su salida.

VER GALERÍA

- La emoción de Carlos III leyendo las cartas de sus compatriotas que lo animan durante su enfermedad

- Lo que cuenta y lo que calla el príncipe Harry en su primera entrevista tras encontrarse con su padre

- Se revelan detalles inéditos del encuentro entre Harry y su padre tras anunciarse que Carlos III padece cáncer

Esta fue la primera crisis a la que se enfrentó Carlos III, ver cómo su hijo seguía cuestionando públicamente la institución que él representa. Aun así, entonces, el monarca contaba con la gran baza de los príncipes de Gales, dos de los miembros con mayor popularidad de la Casa Real y con el resto de miembros de la Familia Real haciendo piña.

El libro biográfico de Harry

En enero de 2023, el príncipe Harry siguió echando más leña al fuego con su esperadísimo libro de memorias En la sombra. Allí contó de forma reveladora algunos episodios de su infancia, las filtraciones a la prensa, el trato que de niño tuvo con su hermano, con su padre, sus relaciones sentimentales, su paso como militar por la guerra de Afganistán, cómo conoció a Meghan o los rifirrafes entre su mujer y Kate Middleton. Toda una bomba que los Windsor afrontaron de nuevo con unión y la mejor cara posible.

VER GALERÍA

Tras el tsunami que supuso la publicación de su biografía, vino un tiempo de calma. Solo cuatro meses después del que fue uno de los grandes éxitos editoriales, tuvo la coronación del monarca, a la que Harry fue solo y de forma exprés. Acudió a la ceremonia religiosa de la Abadía de Westminster y permaneció en suelo británico durante unas horas. Se sentó en la tercera fila y no le acompañaron ni su mujer ni sus hijos.

VER GALERÍA

A partir de mayo de 2023 hubo un periodo tranquilo para Carlos III quién pudo disfrutar durante unas semanas de las mieles del éxito de su histórica coronación, mientras imponía su propio sello tras el longevo reinado de su madre. Así, arrancó su tan ansiada monarquía reducida en aras de hacerla más sostenible económicamente mientras relajaba algunas de las normas protocolarias de su madre.

VER GALERÍA

- Todos los detalles de la salida familiar de Kate Middleton y sus hijos con la que quiere acabar con las polémicas

- Los príncipes de Gales estarían 'devastados y conmocionados' por todas las especulaciones que circulan sobre su matrimonio

Tras una Navidad marcada por la normalidad y las tradiciones, el 2024 arrancó siendo un año para olvidar. A mediados de enero, Kate Middleton fue operada y sigue recuperándose y él fue intervenido por un agrandamiento de próstata. Durante ese tratamiento se le detectó un cáncer que le ha tenido apartado de algunos deberes públicos. A todo este se le unió el diagnóstico de un melanoma maligno a Sarah Ferguson y la trágica muerte de Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella Windsor, quien fue hallado sin vida a los 45 años en la casa de sus padres. Una racha realmente mala, en la que la reina Camilla ha tenido que dar un paso al frente y asumir una agenda frenética debido a que el heredero ha optado por cuidar a su mujer, lo que también ha provocado una gran intranquilidad por la Princesa.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La intranquilidad por Kate Middleton

Sin embargo, la gestión que están haciendo los príncipes de Gales de la convalecencia de Kate es lo que ha desencadenado la que es la gran crisis en el reinado de Carlos III. La idea de trono vacío sobrevuela con tres de los principales activos de la realeza retirados. A esto se suma la opaca estrategia y la ausencia de transparencia por parte del Palacio de Kensington sobre la princesa de Gales, quien vivió su peor momento cuando se distribuyó una imagen familiar por el Día de la Madre. Cuatro agencias internacionales de fotos la retiraron de sus servidores por estar manipulada y horas después la propia Kate admitía que la había editado y pedía disculpas por ello. Lo que parecía una bonita e inocente instantánea de ella con sus hijos se transformó en toda una crisis de confianza y credibilidad entre la opinión pública sobre los que están llamados algún día a ser reyes y hasta ahora no habían dado un paso en falso desde que se casaron. Lejos de dar tranquilidad, la imagen desató nuevas teorías conspiranoicas y una gran inquietud que se ha intentado mitigar con la salida de los Príncipes este pasado fin de semana a una tienda-granja cerca de su casa de Windsor, donde fueron vistos por algunos clientes.

VER GALERÍA

Ajeno a toda la confusión que hay a su alrededor e intentando poner al mal tiempo buena cara, el rey Carlos ha reaparecido este martes en una audiencia celebrada en el Palacio de Buckingham con varios militares y veteranos de la guerra de Corea en la que también participaron la princesa Ana y Sophie de Edimburgo. El monarca presentaba buen aspecto y parecía estar de buen humor.

Loading the player...

Haz click si quieres ver “Kate, la joya de la corona británica”, un especial donde analizamos la figura de Kate Middleton a sus 40 años, convertida en uno de los miembros más importantes y queridos de la familia real británica. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales marta lozabiográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!