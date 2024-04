Todos los detalles de la salida familiar de Kate Middleton y sus hijos con la que quiere acabar con las polémicas

Kate Middleton ha cambiado de estrategia tras todas las polémicas en las que está envuelta su misteriosa recuperación. La Princesa ya se deja ver de manera pública en compañía de su familia y cerca de su casa. Un giro inesperado después de semanas en las que casi no se la ha visto y que viene provocado tras la confusión causada a raíz de la foto del Día de la Madre en la que aparecía con sus tres hijos que fue retirada por cuatro agencias internacionales de fotografías tras detectar que había sido manipulada. Horas más tarde, Kate admitió que la había editado y pidió disculpas. La controvertida imagen, lejos de arrojar luz sobre cómo se encontraba la Princesa, no hizo más que aumentar los rumores, desatar teorías conspiranoicas y provocar la primera gran crisis institucional y de credibilidad de los príncipes de Gales desde que se casaron.

En un gesto que podría interpretarse como una prueba de vida de que la Princesa está bien y su salud sigue evolucionando por el camino correcto, acudió con su marido a una tienda de productos agrícolas el sábado ante la sorpresa del resto de clientes, tal y como se pueden comprobar en las imágenes que han publicado algunos medios de comunicación británicos como The Sun la princesa de Gales cargaba las bolsas de la compra. Ataviada con ropa deportiva, concretamente unas mallas, sudadera y zapatillas negras, y el pelo suelto, Kate estaba muy sonriente charlando con su marido, también con una vestimenta informal y gorra, posiblemente para pasar desapercibido. Antes, estuvo con sus hijos. Detallamos a continuación cómo ha sido esta salida que tanto está dando que hablar.

Los mejores animadores de sus hijos

El sábado fue el día elegido por la Princesa para dar un giro en su política comunicativa y dejarse ver como una madre de familia, uno de los papeles de los que más orgullosa está. En compañía del príncipe Guillermo, pasó la mañana viendo a sus hijos los príncipes George (10), Charlotte (8) y Luis (5) participar en varios encuentros deportivos. Los tres son aficionados a varias disciplinas y es relativamente habitual que sus padres acudan los fines de semana a su colegio, Lambrook School, para verles en acción.

De compras en su tienda favorita

Después de ver a sus hijos y ya sin ellos, el matrimonio se dirigió a Windsor Farm Shop, su tienda favorita de productos agrícolas cerca a su casa de Adelaide Cottage, situada en la inmensa finca que alberga el Castillo de Windsor. Se trata de un gran complejo situado en los antiguos cobertizos de la fortaleza que vende artículos de gran calidad y de pequeños proveedores locales.

¿Qué vende esta tienda?

La carnicería de Windsor Farm Shop goza de un gran prestigio. En 2013 recibió el premio Q Guild Award por sus medidas de higiene y es una de las secciones con más éxito. La carne de ternera, cerdo, cordero y pollo que venden proviene de animales que han sido criados de forma natural en las inmediaciones. Toda la carne de ternera pertenece a la raza Sussex y ha sido madurada un mínimo de 21 días para maximizar la ternura y el sabor. También elaboran salchichas caseras. También gozan de gran fama las cestas de regalo en las que se pueden encontrar zumos, mermeladas, licores, patés, conservas o galletas. Todo casero, elaborados con los más altos estándares.

Un lugar que conecta con el abuelo del príncipe Guillermo

Esta tienda se creó a raíz de la idea del príncipe Felipe de Edimburgo, abuelo del heredero al trono, de vender productos de las explotaciones reales y de agricultores locales. El objetivo era apoyar a las empresas pequeñas de la zona y, al mismo tiempo, ofrecer a los clientes los mejores productos de toda Gran Bretaña. La tienda abrió sus puertas al público el 11 de noviembre de 2001 y ya es todo un referente.

A un kilómetro de su casa

La Princesa se está recuperando en Adelaide Cottage, en el Windsor Great Park. Se trata de una vivienda rosa de cuento donde vive junto a su marido y sus hijos. Anteriormente, vivían en el Palacio de Kensington, pero optaron por marcharse al campo huyendo del bullicioso y ajetreado Londres. Windsor Farm Shop está ubicado a solo un kilómetro de la residencia familiar, una distancia asumible teniendo en cuenta que Kate se sometió a una cirugía abdominal el pasado 16 de enero y aún está de baja.

La reacción del resto de clientes

La sorpresa fue máxima cuando el resto de clientes que se encontraban haciendo la compra vieron a la pareja real en este supermercado tan exclusivo. “Después de todos los rumores que habían circulado, me quedé atónito al verlos allí”, cuenta un testigo a The Sun. No es de extrañar, pues la imagen de Kate por el Día de la Madre causó el efecto contrario al deseado: generar más incertidumbre, preocupación y rumores. Además, tanto Guillermo como Kate estarían “devastados y conmocionados” por todas las especulaciones que circulan sobre su matrimonio. A las críticas por editar la imagen se le ha añadido una supuesta crisis matrimonial porque el príncipe Guillermo ha perdido su alianza. “Los niños no estaban con ellos, lo que es una buena señal de que está lo suficientemente sana como para ir de compras”, dijo otro.

¿Por qué no hay fotos de Kate haciendo la compra?

A pesar de todo y de que una imagen de la Princesa podría tranquilizar a los británicos, no se tomaron fotos de Kate, respetando así su deseo de privacidad mientras está convaleciente y alejada de los actos oficiales. Hasta el momento solo el medio estadounidense TMZ ha publicado una foto robada de Kate en la que aparece sentada en el asiento del copiloto de un vehículo 4x4 Audi que conducía su madre Carole Middleton.

¿Cuándo volveremos a ver a Kate en público?

Esta es la gran pregunta que todos se hacen. Según la editora de realeza de Sunday Times, Roya Nikkhah, Kate Middleton reanudará más tarde de lo previsto sus deberes reales. Oficialmente, se reincorporará al trabajo tras Semana Santa, pero ahora se cree que es posible que lo haga tras las vacaciones de Pascua de sus hijos, que finalizan el 17 de abril, aunque no se ha anunciado ninguna fecha exacta ni acto. The Telegraph apunta, sin embargo, que se la podría ver el Domingo de Pascua, 31 de marzo, asistiendo al tradicional servicio religioso. Es tradición que la Familia Real británica arrope ese día al monarca yendo junta a la iglesia.

