Así fue la enigmática convalecencia de Charlene de Mónaco, que ha recordado a la de Kate Middleton

La misteriosa convalecencia de Kate Middleton sigue generando cada vez más incógnitas y pocas certezas. Teorías de todo tipo que se han visto alimentadas tras la publicación de una foto de la princesa de Gales y sus tres hijos que fue retirada por cuatro agencias internacionales de noticias por estar manipulada. Horas después, la esposa del príncipe Guillermo emitió una declaración nada habitual en la que reconoció que la instantánea la había editado y por lo que pidió disculpas. Los intentos por evitar que la bola de nieve se hiciera más grande han sido en vano, la polémica está servida y los príncipes de Gales se enfrentan a la primera gran crisis de credibilidad desde que se casaron. La escasez de información, el secretismo y la ausencia de la Princesa de la vida pública recuerdan mucho a la que protagonizó Charlene de Mónaco cuando se retiró de sus compromisos oficiales durante quince meses a causa de una infección otorrinolaringológica que la retuvo en Sudáfrica, su país natal, durante más de medio año. Recoradmos en qué se parece y en que no esa convalecencia a la de la princesa Kate.

La de la princesa Charlene fue una convalecencia tremendamente enigmática y aunque tanto ella como su marido, el príncipe Alberto, daban entrevistas, publicaban un tipo de fotos inusuales en los royals y Palacio emitía comunicados, todo estaba impregnado de interrogantes. También entonces se desataron todo tipo de especulaciones y teorías conspiranoicas, como ha ocurrido con Kate, que se intentaban aplacar por la vía oficial, incluida varias crisis matrimoniales que los propios tagonistas zanjaron en varias ocasiones. El hecho de que la pareja viviera en continentes diferentes fue el detonante de estos comentarios y se llegó a dudar de los motivos verdaderos de sus problemas de salud.

El 18 de marzo de 2021, la princesa Charlene se trasladó hasta Sudáfrica, su país natal, para acudir al funeral del rey de los zulúes, su gran amigo Goodwill Zweltihini. Aprovechando su estancia en el continente africano, participó en un acto de su fundación y el 21 de marzo de ese año se le detectó una infección de oídos, garganta y nariz que la impedía salir del país. El motivo que se dio para que no cogiera un avión de regreso a Mónaco fue que la presión de los oídos no se igualaría, por lo que no podría soportar un vuelo por encima de 20.000 pies de altura.

Al igual que la princesa Kate, Charlene también fue intervenida quirúrgicamente. La primera operación fue el 23 de junio de 2021, a la que siguieron otras dos más para atajar su infección que se produjo a raíz de una intervención en la boca en la que se le elevó el seno maxilar, un procedimiento habitual previo a la colocación de un implante. El verano llegó, y la pareja principesca celebró su décimo aniversario de boda por separado. Para atajar rumores, la Princesa dio una entrevista al medio sudafricano News 24 en la que dijo que “Alberto es el principal apoyo de mi vida”.

Lo cierto es que Charlene, su marido y el propio Palacio emitieron varios comunicados y hablaron sobre cómo estaba la Princesa, a diferencia de los príncipes de Gales que solo han emitido dos declaraciones oficiales (cuando ingresó y recibió el alta) al que se suman las disculpas por el retoque a la fotografía del Día de la Madre. En los dos casos, nada parecía contentar a la opinión pública que siempre ha sentido que se estaba ocultando algo o que no se estaba contando toda la verdad.

El reencuentro más esperado

Tras la segunda operación, tuvo lugar el reencuentro más esperado entre Charlene y su marido e hijos. Estos últimos fueron a visitarla a Sudáfrica, en una imagen en la que querían ejemplificar la unión familiar. Mientras, Nicole Coste, la madre de Alexandre, el hijo que Alberto de Mónaco tuvo con esta exazafata togolesa antes de casarse, hizo unas incendiarias declaraciones a Paris Match en las que dijo que “he vivido cosas que me han alertado e impactado”.

Con la llegada del otoño, parecía que el regreso a La Roca era inminente. “No puedo esperar para volver a casa y estar con mis hijos, les echo enormemente de menos. Creo que cualquier madre que haya estado separada de sus hijos durante meses se sentiría como yo”. La imagen más esperada se produjo el 8 de noviembre de 2021, cuando por fin regresaba a casa entre abrazos de sus hijos y marido y ramos de flores.

Retirada de la escena pública

Con su vuelta a casa, todo indicaba que la normalidad regresaría. Sin embargo, se anunció que se retiraba temporalmente de la vida pública para recobrar la salud. Días después se marchó del Principado para seguir su convalecencia de manera privada e íntima en una clínica de Europa. Este ingreso hizo que se hablara de todo tipo de males que afectaban a la Princesa e incluso de una hipotética operación de cirugía estética. Lejos de casa, también se perdió el séptimo cumpleaños de sus mellizos Jacques y Gabriella quienes la visitaron por Navidad.

El 12 de marzo de 2022 fue otra fecha importante, pues el Principado anunció de manera oficial el regreso de la Princesa a Mónaco, aunque aún no retomaría su agenda oficial. Mes y medio después, el 30 de abril, acudió a su primer acto público tras quince meses retirada. Con el pelo platino y un sofisticado traje gris antracita, en compañía de su marido y sus hijos, reapareció en el campeonato de Fórmula E. Desde entonces, ha participado de la actividad propia del Principado, mientras seguía haciendo esfuerzos para estar al cien por cien.

La vuelta a Palacio no sirvió para frenar las voces que apuntaban a que el matrimonio estaba atravesando sus horas más bajas, algo que fue calificado de “rumores maliciosos”. Saltó a la actualidad un supuesto contrato entre la pareja principesca que habría condicionado la vuelta de la sudafricana. Se trataría de un acuerdo económico según el cual Charlene participaría en algunos compromisos públicos, mientras residía en Suiza, según avanzó la revista Voici. A cambio, obtendría 12 millones de euros que serviría para burlar un divorcio oficial y la obligaría a ejercer de Princesa en determinados actos.

