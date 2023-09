Charlene de Mónaco asegura estar cansada de los rumores que hablan de crisis en su matrimonio

Las noticias que surgen un día sí y otro también sobre la supuesta crisis matrimonial de Alberto y Charlene de Mónaco parecen haber colmado la paciencia de la Princesa, quien ha querido alzar la voz para asegurar que su unión no está resquebrajada como se viene diciendo desde hace ya tiempo. "Todo está bien en nuestro matrimonio", ha explicado de forma tajante la esposa del soberano en declaraciones a News24.

"Los rumores me parecen agotadores y no puedo entender de dónde vienen", añadía la nuera de la recordada Grace Kelly, lamentando de esta forma todas esas informaciones que se extienden y apuntan a un posible divorcio de la pareja. "Me parece como si algunos medios o personas quisieran vernos separados", apostilla para reafirmar una vez más que la pareja no se ha roto ni mucho menos a pesar de lo que algunos digan.

Por último, laexnadadora olímpica ha hablado también sobre las imágenes que se publican de ella en sus diferentes actos o compromisos institucionales, donde en muchas ocasiones aparece con rostro serio o aparentemente melancólico. Considera que "si hay mil fotos mías en un evento, eligen una en la que estoy mirando hacia abajo o sin sonreír", se queja, "para luego decir que parezco incómoda o infeliz", sentenciaba.

La esposa de Alberto II ya ha vuelto a su hogar tras pasar dos semanas en Sudáfrica, un viaje que precisamente puso nuevamente en el foco su relación matrimonial puesto que no estuvo acompañada por su marido, quien permaneció en Mónaco y se desplazó por otros lugares de Europa. El hecho de que ella se marchara sola -pese a que se anunció que irían juntos-, alimentó entonces los rumores sobre su último distanciamiento.

Incluso se ha llegado a decir que la Princesa no abandonaría por ahora el continente africano, algo que ha quedado totalmente desmentido con su regreso a casa y su participación este domingo en un acto con gente de la tercera celebrado en la Plaza de Armas. El propio Alberto de Mónaco afirmó recientemente que "no entiendo todos estos rumores que me duelen sobre Charlene de que si vive en otro lugar, con citas previas para vernos... Falso", espetó en el Corriere della Sera.

Sí recordó el Príncipe los problemas de salud que obligaron a alejarse de la vida pública a su esposa durante más de un año durante 2021 y 2022. "Ella tuvo algunas dificultades hace ya muchos meses, pero ahora, gracias a Dios, las ha superado y me apoya en la dirección del Principado, pero no estamos juntos las 24 horas del día, somos una pareja trabajadora y esto a veces solo nos permite vernos al final de un largo día lleno de compromisos", señaló.