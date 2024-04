Así se preparó Kate Middleton el mensaje con el que anunció que tiene cáncer

La noticia de que Kate Middleton (42) padece cáncer sigue conmocionando al mundo. Después de dos meses de su operación abdominal y de un sinfín de teorías conspiranoicas y especulaciones, la princesa de Gales, en un acto de gran valentía, se sentó delante de las cámaras de la BBC para explicar que está enferma y que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia preventiva. Tranquila, con gran entereza, seria y en ocasiones ligeramente emocionada, el pasado viernes quiso contar qué es lo que le ocurría. Ahora sabemos cómo escribió el mensaje más emotivo y difícil de su vida y por qué lo hizo.

VER GALERÍA

Kate escribió su discurso “sola y rápidamente” en un intento de acallar todos los bulos sobre su estado de salud, según ha revelado un amigo cercano a Sunday Times quien ha añadido que la Princesa “sintió que tenía que hacerlo por ser quién es, por ser una figura pública que tiene una responsabilidad”. Creyó que tenía el deber de difundir esperanza entre quiénes también están en un tratamiento oncológico y tranquilizar a los ciudadanos. Lo cierto es que el anuncio se grabó el 20 de marzo en Windsor y el día 22 se emitió por la tarde. "Ella escribió cada palabra" y prefirió revelar la noticia a través de un mensaje en vídeo, en lugar de en un comunicado, ya que sería la mejor forma de serenar al público, que podría verla con sus propios ojos.

- La noticia del cáncer de Kate Middleton da la vuelta al mundo: así ha sido la repercusión internacional

- Por fin conocemos los detalles de los 15 días que Kate Middleton estuvo ingresada tras su operación: el rey Carlos fue un gran apoyo

- Sale a la luz la llamada privada de Harry y Meghan a los príncipes de Gales tras conocer que Kate Middleton tiene cáncer

Loading the player...

También ha trascendido que Kate Middleton decidió revelar su diagnóstico hace quince días y a la vez proteger a sus tres hijos los príncipes George, Charlotte y Louis que ya estaban siendo preguntados en el colegio por la salud de su madre. El volumen de las especulaciones en redes sociales alcanzó tal nivel después de que se difundiera la foto de la Princesa con sus niños en el Día de la Madre en Reino Unido, que quiso aclararlo contando la verdad de lo que le pasaba. El momento que la Princesa eligió para hacer pública su declaración también coincidió con el comienzo de las vacaciones de Semana Santa de sus hijos para que pudieran estar en casa protegidos de comentarios.

- Nuevo mensaje de los príncipes de Gales 24 horas después del anuncio de que Kate Middleton tiene cáncer

- Las incógnitas que quedan resueltas tras el comunicado sobre el cáncer que padece Kate Middleton

VER GALERÍA

En su impactante vídeo, la princesa Kate reveló que le diagnosticaron cáncer a finales de febrero y que “nos ha llevado tiempo explicar todo a George, Charlotte y Louis de una manera que sea apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien. Como les he dicho a ellos; estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al enfocarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”. También pidió “algo de tiempo y privacidad mientras completo mi tratamiento”, a la vez que reconoció que aunque la operación abdominal a la que se sometió en Londres fue un éxito y se pensaba en un principio que no era cancerosa, pruebas posteriores indicaron que tenía cáncer, motivo que le ha llevado a someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva.