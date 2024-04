La noticia del cáncer de Kate Middleton da la vuelta al mundo: así ha sido la repercusión internacional

La princesa de Gales (42) ha decidido poner punto final al misterio que ha rodeado a su convalecencia este viernes. A través de un vídeo, Kate Middleton ha explicado que tiene cáncer, no se ha especificado concretamente de qué tipo, y que ha comenzado un tratamiento de quimioterapia preventiva. Una noticia que ha traspasado las fronteras de Reino Unido y que ha dado la vuelta al mundo en cuestión de escasos minutos.

VER GALERÍA

Mensaje personal de Kate Middleton al conocerse la enfermedad que padece: 'Fue un gran shock'

En el caso de España, además de ser portada en prensa escrita y web, los programas vespertinos como TardeAR y Ahora Sonsoles abordaron el tema poniéndose en contacto con expertos en Casas Reales, de comunicación no verbal para analizar los gestos de la Princesa y con corresponsales destinados en Londres para saber la reacción de los ciudadanos británicos que demandaban más transparencia y saber lo que le estaba sucediendo a Kate después de la misteriosa fotografía editada del Día de la Madre.

VER GALERÍA

Los hijos de Kate Middleton ya conocen el diagnóstico de su madre: 'Nos ha llevado tiempo explicárselo a George Charlotte y Louis'

Una tónica muy similar a la que se ha seguido en el resto de Europa, puesto que las primeras páginas de diarios tan importantes como Il Corriere della Sera (Italia), Il Monde (Francia), BT (Dinamarca), Bild (Alemania), Diário de Notícias (Portugal) y Le Matin (Suiza) han dado voz a este esperado comunicado que ha terminado con dos meses de rumores y teorías conspiratorias. Igualmente, se han hecho artículos complementarios con datos interesantes para el lector como, por ejemplo, cómo hablar de cáncer con niños, tal y como han tenido que hacer los príncipes de Gales con sus hijos: George (10), Charlotte (8) y Louis (5).

VER GALERÍA

Las palabras de aliento de James Middleton a su hermana tras anunciar que padece cáncer

Lejos del continente Europeo, la princesa de Gales también ha acaparado las cabeceras de medios de comunicación muy vendidos en Estados Unidos como The Wall Street Journal y The New York Times. “Kate Middleton anuncia que padece cáncer, cronología de los dos últimos meses”, titula este último haciendo un intenso repaso desde el 16 de enero, día en el que Kate se sometió a una operación abdominal, a este impactante 24 de marzo. Así mismo, el presidente norteamericano Joe Biden le ha dedicado unas sentidas palabras de ánimo. “Jill y yo nos unimos a las millones de personas que están rezando para su completa recuperación, Princesa”.

VER GALERÍA

El castillo de Windsor, un nido de fantasmas

Posiblemente, menos conocidos son Asahi Shimbun y Yomiuri Shimbun, dos de las cabeceras más leídas en Japón, que también han dedicado numerosos artículos en estas últimas 24 horas a Kate Middleton. Igualmente, en Australia, The Sydney Morning Herald, The Australian y la revista femenina Woman's Day han subrayado los comunicados emitidos por Carlos III, también retirado de sus obligaciones por cáncer, y los duques de Sussex, alejados de los Windsor desde su salida de la institución en 2020. Hay que recordar que Australia forma parte de la Commonwealth, y, por lo tanto, tiene una estrecha relación histórica con Reino Unido y la Familia Real.

VER GALERÍA

Carlos III: 'Estoy orgulloso de la valentía de Kate al hablar de su enfermedad'

De la misma manera, rostros muy conocidos de la industria del entretenimiento han querido mandar todo su cariño a la princesa de Gales en este delicado momento a través de sus perfiles públicos. Entre estas celebrities destacan Ivanka Trump, Catherine Zeta Jones, Lauren Sánchez, Chiara Ferragni, Gwyneth Paltrow y Olivia Munn, la cual también se está enfrentando a un cáncer de mama desde abril de 2023.