Los Príncipes de Gales ultiman su agenda en Boston con el foco puesto en los niños y un encuentro con Biden

La última jornada del viaje que los Príncipes de Gales están haciendo a Estados Unidos ha comenzado en Massachusetts, donde Kate Middleton ha acudido a un acto en solitario en la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas de todo el mundo. En su apuesta por destacar la importancia de los primeros años de vida, ha visitado un centro infantil vinculado a esta institución académica llamado Center on the Developing Child at Harvard University y creado para cambiar la vida de los niños que se enfrentan a algún tipo de adversidad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

PULSA AQUÍ PARA VER LA FOTOGALERÍA COMPLETA

La esposa del príncipe Guillermo ha tenido una calurosa acogida por parte de las personas que se han acercado a las inmediaciones del centro infantil para verla de cerca y formar parte de alguna manera de este primer viaje que hace a Boston como Princesa de Gales. Ciudadanos de Florida y Kentucky han ido a la universidad de Harvard a recibirla, incluso algunos de los allí presentes han contado que también se han acercado estos días anteriores a otros lugares en los que han estado el heredero al trono británico y su mujer porque les hace ilusión ver a los futuros Reyes. Los selfies y los saludos no han dejado de sucederse y Kate ha conquistado a todos con su espontaneidad y simpatía.

VER GALERÍA

-¿Por qué los Windsor pueden interpretar la docuserie de Harry y Meghan como una 'declaración de guerra'?

-Los príncipes de Gales sorprenden en la NBA acudiendo a un partido de los Celtics

Kate Middleton ha llegado al acto en un vehículo todoterreno ecológico y ha saludado muy sonriente antes de acceder al edificio, decorado con motivos navideños como un gran árbol y varias flores de Pascua. Ya en el interior ha podido recorrer las instalaciones, conocer el funcionamiento del centro y hablar con investigadores sobre los avances de la ciencia que pueden aprovecharse para lograr un futuro prometedor para todos los niños. También ha dejado un mensaje en el libro de firmas, el mismo en el que puso su rúbrica de Carlos III en 1986.

VER GALERÍA

La madre de los príncipes George, Charlotte y Louis ha apostado por un vestido de silueta lápiz con una versión del estampado pata de gallo, en esta ocasión en tonos celeste y negro, cinturón y cuello canisero. Se trata de un diseño de Emilia Wickstead que inicialmente no tenía mangas, por lo que parece haber sido personalizdo para la Princesa. Lo ha combinado con zapatos negros y un bolso azul con asa.

-La cumbre de la reina Camilla acaba en escándalo y con una renuncia significativa

VER GALERÍA

El primogénito de Carlos III no ha estado en la visita ya que su agenda lo ha llevado hasta la Biblioteca Presidencial y Museo JFK para una reunión con la embajadora Caroline Kennedy, quien lo ha recibido a las puertas en compañía de sus hijos, Tatiana y Jack Schlossberg. Además de hacer una visita al museo y conocer una exposición que repasa los momentos clave del mandato del presidente Kennedy, el príncipe Guillermo también tiene la oportunidad de conocer más datos del proyecto Moonshot del mandatario (retó a Estados Unidos a llevar al hombre a la luna). La historia inspiró el premio Earthshot que precisamente se entrega la noche de este viernes.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Encuentro con Biden

Una vez finalizado el recorrido, y en esta misma biblioteca, el primero en la línea de sucesión al trono británico se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que ha cogido este mismo viernes un vuelo desde el estado de Maryland hasta Boston. Desde el primer instante, el encuentro ha estado marcado por la cercanía ya que el mandatario americano ha reacccionado con simpatía al ver que el Príncipe iba solo con un traje a pesar de que en Boston hay unos siete grados de temperatura y hay viento. "¿Dónde está tu abrigo?", le ha preguntado.

La última vez que se vieron fue en septiembre, cuando el mandatario y su esposa, Jill Biden, acompañaron a los Windsor en el funeral de Estado de Isabel II en la abadía de Westminster. También estuvieron la capilla ardiente mostrando sus respetos y en el Palacio de Buckingham, donde Carlos III organizó una recepción con todos los líderes internacionales que volaron a Reino Unido para decir adiós a una Reina histórica.

VER GALERÍA