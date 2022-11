La cumbre de la reina Camilla acaba en escándalo y con una renuncia significativa

El Palacio de Buckingham ha confirmado que la dama de compañía de Isabel II y madrina del príncipe Guillermo, Lady Susan Hussey, ha renunciado a su cargo honorario dentro de la Casa Real tras haber sido acusada de mantener una actitud racista con una invitada a la recepción de este martes que la reina Camilla presidió para crear conciencia sobre la violencia contra las mujeres y las niñas.

La controversia ha venido después de que supuestamente Lady Susan pusiera en duda que Ngozi Fulani, directora de la organización benéfica Sistah Space, fuera británica y le preguntó: “¿De qué parte de África eres?”, lo que provocó la conmoción de la activista. "Ha sido como un interrogatorio. No fue solo unos segundos, duró varios minutos. Sentíamos, como mujeres negras, que éramos intrusas, que no éramos bienvenidas o aceptadas como británicas", ha explicado Fulany a The Mirror.

Ella misma ha transcrito en la cuenta oficial de su organización benéfica la conversación que mantuvo con Lady Susan y que comenzó cuando ésta le preguntó de donde era, a lo que la activista le respondió con el nombre de su fundación iniciando una batería de preguntas y respuestas que seguía así: "No, ¿de dónde es usted? - Estamos en Hackney - No, ¿de qué parte de África es? - No lo sé, no dejaron registros -Bueno, tiene que saber de dónde es, yo pasé tiempo en Francia, ¿de dónde es usted? - De aquí, de Reino Unido - No, pero ¿de que nacionalidad es? -Nací aquí y soy británica -No, pero, ¿de dónde es usted realmente?, ¿de dónde viene su gente? -¿Mi gente?, señora, ¿esto qué es? - Veo que va a ser todo un reto sacarle de dónde es, ¿cuándo llegó aquí por primera vez, señora? -Soy nacional británica, mis padres llegaron aquí en los años 50, cuando... -¡Oh! sabía que acabaríamos llegando ahí. ¡Eres caribeña! - No, señora, tengo herencia africana, descendencia caribeña y nacionalidad británica -así que eres de...".

Según declaraciones del portavoz del príncipe de Gales que recoge el Daily Mail, el episodio ha sido "decepcionante" y añade: "El racismo no tiene lugar en nuestra sociedad, estos comentarios fueron inaceptables y está bien que la persona implicada se haya apartado".

“Mientras tanto, la persona en cuestión desea expresar sus profundas disculpas por el daño causado y se ha apartado de su cargo honorario con efecto inmediato. Se recuerda a todos los miembros de la Familia Real las políticas de diversidad e inclusión que deben cumplir y defender en todo momento”, ha zanjado el portavoz.

Este cese se ha producido en un momento trascendental para la Casa Real ya que se produjo en el primer acto en el que la reina Camilla actuó como anfitriona y a las puertas del viaje a Boston (Estados Unidos) del príncipe Guillermo y Kate Middleton para entregar el premio ambiental Earthshot.

Se da la circunstancia que Lady Brooke, hija de Lady Sussan Hussey, es una de las seis ayudantes de la esposa de Carlos III, un grupo de su máxima confianza que sustituirán a las damas de compañía que tenía la anterior soberana.

Este incidente ha recordado, inevitablemente, a las acusaciones que el príncipe Harry y Meghan Markle hicieron en el año 2021 durante la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey en la que aseguraban que habían sufrido racismo por parte de un miembro de primer nivel de la Familia Real británica. Ante la presentadora británica, la duquesa de Sussex contó que cuando estaba embarazada de Archie hubo “preocupaciones sobre lo oscura que podría ser la piel de mi hijo”.