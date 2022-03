El príncipe Guillermo alza la voz contra los ataques racistas a los jugadores de la selección inglesa

La Eurocopa ha conseguido reunir de nuevo a miles de personas con un mismo objetivo y una misma pasión, y ha permitido sacar el lado más futbolístico de algunos miembros de las Familias Reales europeas. No obstante, también ha causado actitudes y comentarios racistas por parte de la afición. El caso más reciente ha sido tras la final entre Italia e Inglaterra de este domingo, un partido que se resolvió en la ronda de penaltis y que dio, finalmente, la victoria al equipo italiano. Una vez finalizó el juego, algunos hinchas de la selección inglesa enviaron comentarios vejatorios por su raza a los jugadores Marcus Rashford (23), Jadon Sancho (21) y Bukayo Saka (19), después de que estos fallaran sus lanzamientos a puerta, quedándose sin el ansiado trofeo. El príncipe Guillermo, presidente de la Asociación de Fútbol británica, se ha mostrado muy duro con estas acciones discriminatorias a través de un comunicado en sus cuentas públicas.

"Me ha repugnado el abuso racista contra los jugadores de Inglaterra después del partido de anoche. Es totalmente inaceptable que los jugadores tengan que soportar este comportamiento abominable. Esto tiene que acabar ya y todos los involucrados deben rendir cuentas", ha afirmado el duque de Cambridge con tono de indignación ante estos hechos deplorables. Poco antes, la Asociación de Fútbol condenó públicamente los mensajes que los aficionados habían dejado plasmados a través de la red. "La FA condena enérgicamente todas las formas de discriminación", expresaba la organización a lo que añadía: "Continuaremos haciendo todo lo posible para erradicar la discriminación del juego, pero le imploramos al gobierno que actúe rápidamente y adopte la legislación adecuada para que este abuso tenga consecuencias en la vida real".

El duque de Sussex defiende a su familia

Hace apenas unos meses, después de la explosiva entrevista de los duques de Sussex con Oprah Winfrey en la que aseguraron que algunas actitudes de los Windsor eran racistas, fue el duque de Cambridge quien defendió la postura de su familia y desmintió la información aportada por Meghan Markle. "No somos para nada una familia racista", fueron las primeras palabras del hermano mayor de Harry ante las acusaciones a los miembros de la corona británica. El príncipe Guillermo no quiso comentar nada más, haciendo evidente la consternación ante los comentarios que inculpaban a los Windsor de haber tenido actitudes inapropiadas hacia Meghan y el inminente nacimiento de Archie.

La lucha contra el racismo

A principios del mes de mayo, los duques de Cambridge se sumaron a una iniciativa digital para acabar con el racismo que estaban sufriendo algunos jugadores de la liga inglesa. Con el apoyo de la FIFA, todos los equipos de la Premier League decidieron no hacer ningún tipo de publicación en sus cuentas públicas durante todo un fin de semana. "Como Presidente de la FA me uno a toda la comunidad futbolística en el boicot de las redes sociales este fin de semana", indicaba el príncipe Guillermo a través de un mensaje. Una acción que coincidió con el sexto cumpleaños de su hija, la princesa Charlotte, por lo que, por primer año, los Duques no compartieron el tradicional retrato de la pequeña que publican los royals con motivo de un día tan señalado.

