El curioso encuentro de los Príncipes de Gales en Boston mientras crece la expectación en torno a los Sussex

El viaje de tres días que ha llevado a los Príncipes de Gales hasta Boston ha continuado este jueves, el mismo día en el que los duques de Sussex han mostrado un avance de su documental de Netflix. El heredero al trono británico y su esposa han incluido en su agenda por Estados Unidos nuevas actividades y un encuentro de lo más curioso. Han acudido a Greentown Labs, un laboratorio en el que trabajan para frenar las consecuencias del cambio climático, y a las puertas del edificio les esperaba un niño de ocho años vestido con el uniforme de los Guardias Galeses del Ejército británico.

El príncipe Guillermo y Kate Middleton se han mostrado muy atentos y simpáticos con este niño llamado Henry Dynov-Teixeira. El pequeño ha regalado un ramo de flores a la Princesa y, con espontaneidad, ha preguntado por qué el príncipe George no ha formado parte de este viaje. Con toda seguridad, le hacía ilusión conocerlo puesto que solo se llevan un año, pero tal y como le han explicado, no ha podido acudir por sus obligaciones escolares en el Lambrook School, su nuevo colegio. Aún así, el pequeño estaba entusiasmado por poder conocer al futuro Rey y su esposa. "No estaba tan nervioso. Voy a decirle a mi mejor amigo que ahora soy famoso", ha contado en Daily Mail.

Henry Dynov-Teixeira ha hablado también de cómo comenzó su interés por los Guardias Galeses. Con sus madres visitó Londres a principios de 2022 y al asistir al cambio de guardia del Palacio de Buckingham, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, quedó cautivado con los uniformes, con chaquetas rojas y sombreros de pelo. Tanto le gustaron que en una tienda de regalos se compró una réplica que ahora ha lucido con motivo de la visita de los Príncipes de Gales a su ciudad.

El primogénito de Carlos III y su esposa han conocido al niño al salir de Greentown, que desde su fundación en 2011 impulsa las empresas de tecnología. Durante el recorrido han conocido al director ejecutivo y al presidente del consejo de energía Limpia del Noreste, quienes les han transmitido la historia del organismo. Tras esta visita se han desplazado hasta la Roca, una ONG que trabaja con jóvenes desfavorecidos, donde han hablado con chicos entre de entre 16 y 24 años así como con madres jóvenes para conocer sus problemas. También se han interesado por la labor de los líderes de la organización y han conocido su funcionamiento, en el que cuentan con el apoyo de sistemas públicos.

El viernes llegará el gran momento del viaje con la celebración de los Premios Earthshot, cuyo objetivo es promover soluciones para los desafíos ambientales. En esta edición los galardones cuentan con el apoyo de estrellas como las cantantes Billie Eilish y Annie Lennox y el actor Rami Malik. Kate Middleton entregará uno de los galardones, mientras que el resto los dan Rami Malek, Catherine O'Hara y Shailene Woodley. Billie Eilish actuará junto a su hermano Finneas.

