¿Será Charlotte de Gales la nueva duquesa de Edimburgo?

Se esperaba que Eduardo de Wessex se convirtiese en el nuevo duque de Edimburgo tras la muerte de su padre. Para ello, su hermano, Carlos III así debe disponerlo, pero dos meses y medio después de acceder al trono esta cuestión sigue pendiente y podría deberse a un cambio de planes. Según ha informado el Daily Mail, el Rey tiene en mente a otro miembro de la familia real para que ostente este título que honra tanto al príncipe Felipe como a Isabel II, que era duquesa de Edimburgo, y se trata de Charlotte de Gales.

Un giro de guion que, sin embargo, encaja perfectamente con la monarquía más moderna y atomizada por la que aboga el nuevo monarca que prefiere potenciar a los miembros más cercanos al trono. La princesa Charlotte, de siete años, es la tercera en la línea sucesoria y, además, esta posición tiene una importancia histórica, ya que con motivo de su nacimiento se modificó la ley que priorizaba a los varones en el acceso a la corona. Aunque las discusiones en torno a esta cuestión aun no habrían finalizado, parece que la opción principal que baraja el Rey es otorgar este título, uno de los más 'senior' de la monarquía británica, a su nieta mayor.

El conde de Wessex, el único de los hijos de la Reina que no tiene un ducado, tomó las riendas del Premio Duque de Edimburgo tras la muerte de su padre y se entendía que su dedicación y entrega a este galardón que él mismo recibió en 1986, le valdría también el título. No era una mera suposición ya que la propia familia real había llegado a anunciarlo en la biografía del hijo menor de Isabel II que aparece en su web. Según han explicado fuentes del entorno del Príncipe al Daily Mail, la falta de movimiento al respecto no le ha pasado desapercibida, aunque aseguran que ni él ni la condesa de Wessex tienen especial inquietud por los títulos.

El ducado de Edimburgo ha sido condedido en tres ocasiones desde su creación en 1726 por Jorge I para su nieto el príncipe Frederick. La reina Victoria lo otorgó a su segundo hijo, el príncipe Alfred y Jorge VI fue quien dispuso que el príncipe Felipe sería duque de Edimburgo tras su boda con la entonces princesa Isabel. Charlotte de Gales sería, por tanto, la primera mujer en llevar esta dignidad por derecho propio y no por matrimonio.

No obstante, de no recibir esta distinción, no quiere decir que Carlos III no vaya a recompensar a su hermano con otros títulos. Los condes de Wessex han ganado peso durante los últimos años del reinado de Isabel II, en especial después de la retirada del príncipe Andrés y los duques de Sussex de la vida pública, y el nuevo rey incluyó a Eduardo de Wessex en el último retrato oficial en el que junto a su mujer, la reina Camila, sus hermanos Ana y Eduardo, y el duque de Gloucester, deja claro quienes son sus activos, además de los príncipes de Gales, en su reinado. Aún así parece que se avecinan cambios.

