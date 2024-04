Meghan Markle al descubierto: de su etapa en Madrid a los 6 datos desconocidos que ha revelado en su biografía

Los duques de Sussex han vuelto a desafiar a la Familia Real británica con el lanzamiento de su nueva web que redefine su marca. Su site se llama sussex.com y en él figura su escudo real, algo que podría no sentar del todo bien en Londres, ya que al irse de la monarquía británica no pueden comercializar ningún elemento royal. Más allá de estas cuestiones, el príncipe Harry y Meghan Markle se presentan al mundo con sendas biografías que en el caso de la Duquesa desvela reveladores datos no tan conocidos.

Todos los datos desconocidos que Meghan ha revelado



Los reconocimientos a su labor

En su web, Meghan se describe como feminista y defensora de los derechos humanos y la equidad de género. Durante toda su vida ha ido un paso más allá en velar por las mujeres y las niñas y es algo que ha seguido haciendo desde que se casó con el príncipe Harry. Además de una de las mujeres más influyentes, lo que le ha valido estar en la clasificación de la revista Time, entre las mujeres más poderosas del Financial Times, de Variety Power of Women y Vogue 25 de British Vogue. Junto a su marido ha sido reconocida con el Premio del Presidente de la NAACP y el Premio Robert F. Kennedy Ripple of Hope.

Fue a un colegio católico

Meghan nació en Los Ángeles (California) el 4 de agosto de 1981. Asistió a la escuela católica femenina Inmaculate Heart de su ciudad natal, a la que se sigue sintiendo muy unida como exalumna tal y como pudo verse en el documental de los Sussex para Netflix. Allí se despertó su conciencia social y unos profundos ideales de equidad y feminismo que siguen siendo sus principales motores de vida.

Su paso por Chicago

Tras estudiar en su colegio católico, Meghan Markle dejó su California natal para mudarse a Chicago. Allí estudió en la Universidad Northwestern donde hizo una doble especialización en Teatro y Relaciones Internacionales. Después de graduarse, se centró en la industria del entretenimiento y luego consiguió un papel principal en la serie Suits, que protagonizó durante siete temporadas y que dejó tras casarse con el príncipe Harry.

En la embajada de Estados Unidos

La diplomacia y la política internacional interesan mucho a Meghan y realizó unas prácticas en la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires (Argentina) lo que la hizo mejorar su castellano. En su etapa como actriz viajó a Ruanda, India y otros países para apoyar misiones humanitarias y también ha estado en Afganistán, país en el que estuvo el príncipe Harry desplegado durante su etapa como militar del Ejército británico.

Su estancia por Madrid

En el apartado dedicado a su vida de su nueva página web, Meghan Markle ha querido destacar que estudió en la capital España en 2002 con la organización IES Abroad, que realiza intercambios de alumnos estadounidenses desde los años 70 para impulsar estas experiencias en los universitarios. En nuestro país habría estado unas 16 semanas que la sirvieron para repasar su español. No hay duda de que es una amante de la vida Mediterránea y de su dieta, tal y como reflejaba en su blog The Tig, sobre estilo de vida.

Su papel en la ONU

Su trabajo humanitario la ha llevado a desempeñar funciones clave como ser defensora de la ONU para la participación política y el liderazgo de las mujeres. Además, es embajadora Global de World Vision y consejera destacada de One Young World. Meghan también ha viajado para apoyar a la comunidad militar visitando seis bases en siete días.

Escritora además de Duquesa

En la web de los Sussex se destaca que Meghan Markle es una de las autoras más vendidas del NY Times. Ha escrito algunos artículos de opinión en prensa y tiene editado un libro infantil The bench y Togheter: Our Community Kitchen, una publicación colaborativa hecha con las mujeres de Hubb Community Kitchen en el Reino Unido, afectadas por el incendio de la torre Grenfell de Londres que dejó 72 muertos. Este libro fue número uno en la lista de libros del Sunday Times del Reino Unido y sus beneficios se destinaron a The Hubb Kitchen.

