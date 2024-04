¿Cómo habrá sentado al príncipe Harry la última humillación militar que ha sufrido?

La llegada del nuevo año ha traído un nuevo desaire para el príncipe Harry. En esta ocasión se trata de una humillación militar ya que ha quedado excluido de un libro que recoge a los mejores alumnos de la Real Academia Militar de Sandhurst, una de las más prestigiosas del mundo y en la que ingresó como cadete en mayo de 2005. Para el duque de Sussex su papel en el Ejército fue determinante y le realizó como persona, de hecho, los Juegos Invictus que son a día de hoy una de sus iniciativas estrella, son competiciones deportivas para veteranos y heridos en actos de servicio.

Desconocemos cómo habrá sentado la omisión de su nombre al marido de Meghan Markle, sobre todo porque su hermano el príncipe Guillermo aparece en la publicación e incluso ha sido el encargo de hacer el prólogo. También aparece James Blunt, que estuvo en Kosovo antes de convertirse en un exitoso cantante, Winston Churchill, el presidente de Nigeria Murtala Mohammed o el actor ganador de un Oscar David Niven, célebre, por su papel en Cumbres borrascosas. En total, han sido incluidos un total de 200 “individuos excepcionales”.

La ausencia de la figura de Harry en este libro se produce casi un año después de que se editara r su libro de memorias En la sombra, donde no solo lanzaba dardos contra la Familia Real británica sino que aseguró haber matado a 25 talibanes a los que veía como “piezas de ajedrez” en lugar de personas cuando estaba desplegado en Afganistán. Las afirmaciones en su biografía provocaron el enfado de los sectores militares y el excoronel del ejército británico Richard Kemp calificó sus palabras como “una traición a las personas con las que luchó”. En declaraciones a The Sun, este antiguo mando ha manifestado que: “No creo que haya hecho nada particularmente notable en su servicio, pero ciertamente fue una persona importante para Sandhurst y sospecho que la reciente falta de armonía entre él y la Familia Real los ha llevado a no incluirlo”.

El príncipe Harry realizó un curso de formación de 44 semanas en Sandhurst (Berkshire) en 2005 antes de convertirse en oficial de la Household Cavalry Blues and Royals en abril de 2006. Después estuvo una década en el Ejército donde sirvió en Afganistán como controlador aéreo avanzado de 2007 a 2008 y como piloto de un helicóptero Apache entre 2012 y 2013.

En enero de 2020, tras la conocida como ‘Cumbre de Sandringham’ se acordaron una serie de puntos por los que los duques de Sussex perdían algunos títulos y privilegios que tenían al abandonar la Familia Real Británica. Entre ellos sus distinciones militares como capitán general de la Marina Real, comandante honorario de las Fuerzas Aéreas y comodoro jefe (capitán de navío) de pequeños barcos y buceo.

