Así se conocieron los príncipes de Gales y así vivieron sus años como universitarios Una de las tramas de la última temporada de 'The Crown' se centra en cómo surgió la historia de amor entre el príncipe Guillermo y Kate Middleton

Una de las tramas que más interés está generando de la sexta y última temporada de The Crown es cómo se conocieron el príncipe Guillermo y Kate Middleton y cómo fueron sus años universitarios que transcurrieron en paralelo a su historia de amor. Tal y como refleja la ficción de Netflix, los ahora príncipes de Gales se vieron por primera vez en la Universidad de St Andrews (Escocia) donde ambos estudiaron Historia del Arte y donde el heredero también cursó Geografía. Recordamos la juventud de los futuros Reyes durante su etapa escocesa.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Los antecedentes, un año sabático

Tras estudiar en Eton, el príncipe Guillermo decidió tomarse un año sabático. Estuvo con el ejército británico en Belice y los últimos meses participó como voluntario con niños en Chile. Se da la casualidad de que Kate Middleton también acudió a este mismo programa de voluntariado. Antes, Kate había estudiado en el internado Marlborough College y se había criado en Bucklebury (Berkshire), a donde la familia se mudó a una vivienda victoriana de ladrillo rojo de cinco dormitorios. Allí vivieron los Middleton hasta 2012, un año después de la boda de Kate, cuando se trasladaron a una mansión en la misma localidad.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La elección de universidad y el comienzo de todo

El príncipe Guillermo y Kate Middleton nacieron el mismo año, en 1982, y como ambos decidieron tomarse un año libre, estaban en el mismo curso. Los dos se matricularon en 2001 en Historia del Arte en la Universidad de St. Andrews, en el condado de Fife, Escocia, cuando tenían 19 años. Se trata de un centro superior público y de la universidad escocesa con más solera y la tercera más antigua del mundo de habla inglesa. Sus inicios se remontan al siglo XV y sigue siendo a día de hoy una de las más prestigiosas del país.

VER GALERÍA

La elección de centro universitario y de carrera por parte del hijo de Diana de Gales provocó una avalancha de solicitudes. El heredero al trono se matriculó como William Wales (Guillermo de Gales). El hijo del rey Carlos III y su esposa se conocieron en su primer semestre como estudiantes universitarios. Al principio, Guillermo solo veía a Kate como una amiga más, algo que también se refleja en la serie de Netflix.

VER GALERÍA

- Realidad vs ficción: así ha recreado 'The Crown' algunas de las imágenes más icónicas de los Windsor

- El motivo por el que Dominic West no quiso seguir compartiendo reparto con su hijo en la sexta temporada de 'The Crown'

- La majestuosa despedida de 'The Crown' en Londres con todas sus estrellas sobre la alfombra roja

VER GALERÍA

VER GALERÍA

La decepción de Guillermo con la universidad

En sus inicios, la vida universitaria defraudó al príncipe Guillermo quien encontró poco estimulante estudiar en una pequeña ciudad costera escocesa, según el biógrafo real Robert Lacey. Aunque estaba muy integrado en el ambiente universitario y acudía a fiestas que se celebraban, siempre tenía las limitaciones propias por ser el segundo en la línea de sucesión al trono. También se sintió algo defraudado con la carera elegida, Historia del Arte que “no la encontró tan buena como parecía”, según apunta Lacey en su libro Battle of Brothers.

VER GALERÍA

Tal fue este desencanto que en las primeras navidades en Escocia, las de 2001, informó a su padre que quería cambiar de centro o incluso estudiar en el extranjero, sin embargo esto no se encontró lo más apropiado ya que se podría considerar al Príncipe un desertor , así que se optó porque pudiera cambiar sus estudios a Geografía, donde obtuvo matrícula de honor. Finalmente, también se graduó con un master en Historia del Arte. Parece ser que Kate, que en aquellas todavía era solo su amiga, le aconsejó no abandonar la Universidad y que eligiera esa opción.

VER GALERÍA

El flechazo con un vestido que ya es historia

Algo cambió entre ellos cuando Kate desfiló como modelo en un evento benéfico. Caminó con la pasarela con un naked dress diseñado por la entonces estudiante Charlotte Todd que era transparente y que permitía ver la ropa interior de la modelo quien tenía entonces 20 años. Kate Middleton dejó boquiabierto al Príncipe con su aplomo, belleza, seguridad y sensualidad al desfilar. Guillermo de Inglaterra pagó 200 libras por un asiento en primera fila con el que tuvo una vista perfecta de las modelos y se dice que le comentó a un amigo lo guapa que estaba la que después sería su novia.

VER GALERÍA

Sobre el vestido en cuestión que fue subastado más tarde por 78.000 libras, la diseñadora dijo en una entrevista que concedió en 2011 que en origen iba a ser una falda y que: “no sé si a Kate se lo dieron para que lo usara o si ella lo eligió. Si fue idea suya usarlo como vestido fue muy valiente. No puedo imaginarla haciéndolo ahora; estaría mal visto”.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- La recreación del anillo de compromiso de Lady Di, entre los icónicos accesorios de ‘The Crown’ que salen a subasta

- El fotógrafo que inmortalizó el beso de Diana de Gales y Dodi niega la versión de 'The Crown'

Arranca su historia de amor

Poco después de ese desfile de moda, Guillermo y Kate comenzaron a salir y a vivir juntos. El primer año de carrera, los dos eran huéspedes de la residencia St. Salvatore’s Hall, conocida como Sallies, y ya el segundo año se mudaron a una casa adosada victoriana alquilada cerca de la Universidad que compartían en regimen de alquiler con dos compañeros de clase llamados Fergus Boyd y Olivia Bleasdale. Los dos últimos años, entre 2003 y 2005, se mudaron a Balgove House, una casa de cuatro dormitorios ubicada en Strathtyrum, una finca al noroeste de St. Andrews, propiedad de Henry Cheape, un primo lejano del príncipe y de 160 hectáreas. También allí vivían con otros amigos: Ali Coutts-Wood, Graham Booth, Charlie Nelson y Oli Baker. De esa etapa, el Príncipe recordaba con humor: "Cuando intentaba impresionar a Kate, intentaba cocinar estas cenas increíbles y elegantes, y todo lo que pasaba era que quemaba algo, algo se desbordaba, algo se enganchaba..."

VER GALERÍA

Las palabras de los Príncipes sobre el inicio de su historia

"Cuando conocí a Kate, supe que había algo muy especial en ella, y luego supe que posiblemente había algo que quería explorar ahí, pero acabamos siendo amigos durante un tiempo", dijo Guillermo de Inglaterra en la entrevista que dio junto a Kate Middleton tras anunciar su compromiso. En esa intervención, ella comentó divertida: "Creo que me dijiste que me puse muy roja cuando te conocí y salí corriendo, me daba mucha vergüenza conocerte". Tras esa timidez inicial se hicieron amigos, una situación que para la princesa de Gales fue positiva. "Esa fue una buena base y ahora creo que ser amigos es una gran ventaja", aseguró. El tiempo hizo posible que todo surgiera de manera natural entre ellos al darse cuenta de que "compartíamos los mismos intereses y lo pasábamos muy bien", según resaltaba el heredero al trono.

En 2021, llevando ya diez años casados y habiendo formado una familia numerosa con los príncipes George, Chalotte y Louis, Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton regresaron al lugar en el que se conocieron. "Aquí... conocí a Catherine. Escocia es muy importante para mí y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón", dijo el primogénito del monarca.

Las visitas a casa de los Middleton

The Crown refleja cómo el príncipe Guillermo fue acogido desde el principio como uno más en la familia Middleton. Para él fue encontrar una familia muy diferente a la que formaba con sus padres, divorciados y con las tensiones entre ellos a la vista de todos. La de Kate era una familia numerosa, unida y estructurada. De hecho, juntos celebraron sus graduaciones universitarias, como refleja una imagen que pertenecía al álbum personal de la familia Middleton y que vio la luz años después, en 2011, tras anunciarse el compromiso de la pareja y antes de su enlace. "Mike y Carole han sido muy cariñosos, afectuosos y muy divertidos. Han sido muy acogedores conmigo, así que me he sentido realmente parte de la familia", aseguraba el hijo mayor de Carlos III el día de su compromiso.

VER GALERÍA

Como decíamos, el primer hogar de la familia de Kate, entre 1979 y 1995, estaba en la localidad de Bradfield, perteneciente también al condado británico de Berkshire. Michael y Carole Middleton añadieron una extensión a la planta baja y comenzaron con su empresa de artículos para fiestas y eventos desde un cobertizo instalado en el jardín. Cuando la princesa de Gales era adolescente la familia se mudó a una residencia victoriana de ladrillo rojo de cinco dormitorios en Bucklebury y reubicaron su negocio. Fue esta casa la que conoció el Príncipe durante bastantes años pues los Middleton la ocuparon hasta 2012, un año después de la boda de Kate, para trasladarse a una mansión.

Loading the player...

El vídeo de la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton que se ha hecho viral 12 años después