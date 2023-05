El collar de Doria Ragland, madre de Meghan Markle, en honor de sus nietos

La última aparición pública de los duques de Sussex ha provocado un gran revuelo. Mientras se sigue hablando de la reaparición estelar de Meghan Markle y la polémica suscitada por la persecución en coche "casi catastrófica" en la que se vieron envueltos, en esta ocasión quien se ha convertido en el centro de todas las miradas ha sido Doria Ragland. La madre de la Duquesa estuvo presente en la entrega de premios en la que fue homenajeada hace unos días, y posó así de feliz y orgullosa junto a su hija y el príncipe Harry.

Para esta cita tan especial, Doria se decantó por un total-look negro, combinando un elegante vestido con mangas transparentes y escote en 'v' con una cartera de mano, zapatos de tacón y un original recogido trenzado. Pero lo que nos ha llamado la atención ha sido el collar que llevaba la madre de Meghan Markle y, al darle al zoom, hemos descubierto que se trata de una pieza con un gran valor sentimental.

Tal y como puede verse en las imágenes, Doria ha encontrado una forma preciosa de llevar siempre cerca a sus nietos. En su cuello, lleva colgada una cadena dorada muy fina y una medalla con sus nombres grabados, acompañada de una pequeña piedra. "Archie & Lilibet", puede leerse en el collar.

Aunque no está confirmado, parece que la joya de Doria Ragland podría pertenecer a Merci Maman ('Gracias, mamá' en francés), una de las marcas favoritas de Kate, princesa de Gales. La firma de joyería ofrece la posibilidad de personalizar muchas de sus piezas, como el 'Collar de nacimiento' (113 euros), en el que se pueden grabar los nombres de tus seres queridos.

La piedra también se puede elegir (amastista, ónix, lapislázuli, calcedonia, topacio...) en función del mes en el que haya nacido. En el caso de Doria, parece que lleva una pequeña madreperla, que es la piedra que corresponde a junio (Archie nació el 6 de mayo de 2019 y Lilibet el 4 de junio de 2021).

La gran noche de Meghan

Doria no quiso perderse el homenaje que recibió su hija en la gala Women of Vision Awards organizada por The Ms. Foundation que se celebró en el Ziegfeld Ballroom de Nueva York. La exactriz fue premiada por ser una mujer "feminista, defensora de los derechos humanos y la igualdad de género" y por haberse convertido en "un modelo a seguir mundial".

Lo cierto es que hacía mucho tiempo que no veíamos a Meghan tan contenta. La mujer de Harry de Inglaterra deslumbró en todos los sentidos y, además de causar sensación con su elegante vestido dorado, lució una sonrisa que refleja el gran momento que está viviendo.