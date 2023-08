Doria, madre de Meghan Markle, y las Kardashian unidas por una buena causa

¿Qué tienen en común Meghan Markle y el clan de las Kardashian? Todas ellas son mujeres que gozan de una gran popularidad y repercusión mediática y que se mueven en los círculos más selectos de Hollywood. Además, en una entrevista en 2019, Kim declaró que empatizaba con el dolor de la duquesa de Sussex tras haber perdido gran parte de su privacidad. Sin embargo, su conexión ha ido más allá y ahora sus lazos se han estrechado de manera oficial.

Buena muestra de ello es esta fotografía que Doria, la madre de la duquesa de Sussex, se ha tomado junto a Kris Jenner y Kim Kardashian este sábado por la noche en una fiesta de Los Ángeles. Se trataba de una velada benéfica por el quinto aniversario de la asociación sin ánimo de lucro This Is About Humanity, que ayuda a niños que han sido separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México.

En tan señalada ocasión, las estrellas de Keeping Up With The Kardashian volvieron a hacer gala de su particular gusto por la moda. La matriarca llevaba un total look blanco de pantalón campana y blusa larga al que dio el toque glam con una boa de plumas. La influencer, por su parte, lució un ajustado vestido de tubo negro y sorprendió a todos con un nuevo peinado, una maxi coleta a la que añadio un flequillo recto.

Un festejo de lo más agradable al que acudieron otros muchos rostros conocidos, como el millonario Jeff Bezos junto a su prometida Lauren Sánchez, la actriz Eva Longoria y la diseñadora de moda Rachel Zoe. Aunque está muy involucrada con las causas sociales, la que fuese protagonista de Suits no acudió a la cita, siendo esta una de las primeras veces que la suegra del príncipe Harry acude sola a un acto público.

Los próximos planes de Harry de Inglaterra y Meghan Markle

Los duques de Sussex hacen una vida cada vez más alejada de la Familia Real Británica. En vísperas del primer aniversario de muerte de la reina Isabel II, que perdió la vida el 8 de septiembre de 2022, el duque de Sussex volará de California a Londres para aparecer en las actividades de WellChild, una ONG británica que tiene como objetivo apoyar a pequeños enfermos y sus seres queridos. A pesar de que estará en la ciudad del Támesis, según el diario Daily Mail “el príncipe Harry no tiene previsto reunirse con su padre o su hermano mayor en lo que dure la estancia”.

¿Por qué los Juegos Invictus son tan importantes para el príncipe Harry y Meghan Markle?

Evitando pasar por Escocia, donde se encuentra el castillo de Balmoral y previsiblemente esté el resto de los miembros de la corona, el Duque pondrá rumbo a Düsseldorf para estar presente en los Juegos Invictus para veteranos del Ejército, que tendrán lugar del 9 al 16 de septiembre. Allí se reencontrará con Meghan Markle, que, tal y como ha podido saber Telegraph no hará escala en Inglaterra.