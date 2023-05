La princesa de Gales tras los pasos de la reina Letizia en salud mental: 'Es importante que hablemos de nuestros sentimientos'

Los miembros de la realeza están cada vez más concienciados con la importancia de la salud mental y este asunto ya tiene un peso importante en sus agendas. Si hace unos días era la reina Letizia la que daba un contundente discurso en la inauguración del XXII Congreso Salud Mental España, esta vez ha sido la princesa de Gales la que siguiendo sus pasos ha hablado en primera persona sobre su bienestar emocional.

En su visita al centro Anna Freud de Londres, que trabaja para mejorar la salud mental con bebés, niños, jóvenes y sus familias, la princesa de Gales conoció las herramientas que los colegios tienen para trabajar la ansiedad en los alumnos y las técnicas para empoderar a los más jóvenes y que sepan gestionar su bienestar mental. Después, Kate grabó un mensaje personal en el que enfatizó la importancia de hablar de todo tipo de emociones.

“He tenido una mañana de lo más inspiradora en el centro Anna Freud discutiendo todo lo relacionado con salud mental”, ha comenzado su clip. “Es muy importante que todos hablemos de nuestros sentimientos y emociones. Los buenos y los más difíciles también, porque todos los tenemos”, dijo.

Además, Kate Middleton se llevó un kit con información para lidiar con los problemas de ansiedad que pueden tener los niños “como puede ser un examen”, según dijo el profesor Peter Fonagy, director ejecutivo de Anna Freud y miembro del grupo asesor de la primera infancia de la Fundación Real, la entidad que dirigen los príncipes de Gales y que está centrada,entre otros asuntos, en la infancia, la salud mental o la conservación del planeta.

Las palabras de la madre de los príncipe George, Charlotte y Louis siguen la senda de las que pronunció doña Letizia en el Congreso que que antes hemos mencionado. La esposa de don Felipe es presidenta de honor de UNICEF España y defensora para la salud mental de la infancia y la adolescencia de la organización en todo el mundo. En ese contexto aseguró que: “Todos en algún momento necesitamos parar, admitir, ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, poder expresar un no puedo, no sé, no siento, necesito tiempo, necesito parar”, reconoció.

