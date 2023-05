La cercanía de doña Letizia con la primera dama croata marca la cena de bienvenida en Zagreb Es su primera aparición tras conquistar a la prensa internacional por los looks que llevó en la coronación de Carlos III

La agenda de doña Letizia comienza esta semana con un viaje internacional que se extiende durante dos días, 9 y 10 de mayo. La Reina ha viajado este martes hasta Zagreb para participar en el Congreso sobre Prevención de la Obesidad Infantil que pone en marcha la Organización Mundial de la Salud en colaboración con la primera dama de Croacia, Sanja Music Milanović. La esposa de Felipe VI, que visita por segunda vez en seis meses el país balcánico, acude como embajadora especial de la Nutrición de la FAO a esta cita que ha comenzado con una cena de bienvenida.

La reina Letizia ha acudido a esta velada con un total look en color blanco. A escasos días de su 19 aniversario de boda, ha apostado por un traje blanco, una nueva versión del que lució cuando se anunció su compromiso con el entonces príncipe de Asturias. Lo ha combinado con un top satinado de tirante espagueti y encaje en el escote. Como complemento, un bolso sobre dorado. La primera dama, que es científica y profesora en la facultad de Medicina de la Universidad de Zagreb se ha decantado por falda negra y camisa de flores de inspiración oriental. Ambas han mostrado una gran conexión al saludarse con un cariñoso abrazo.

El presidente Zoran Milanović y su esposa, que el verano pasado estuvieron en Madrid con los Reyes con motivo de la cumbre de la OTAN, han organizado para doña Letizia una velada en el Palacio Presidencial de la capital croata, que es la oficina de trabajo del mandatario desde 1991, siendo antes el hogar del dirigente. El edificio se acabó de construir en 1964, tiene 3.700 metros cuadrados y fue diseñado por los arquitectos Vjenceslav Richter y Kazmir Ostrogovic. Conocido como Villa Zagorje o Villa de Tito, está rodeado de un gran bosque que alberga numerosas especies animales propias de la región y también de otras partes del mundo, incluyendo algunos en peligro de extinción.

La asistencia de la reina Letizia al congreso enmarcado en el Summit of the Spouses of European Leaders se gestó hace medio año, durante su primera visita a Croacia. En aquella ocasión mantuvo una reunión para hablar del problema de obesidad infantil con la primera dama, que la invitó a este congreso que comienza el miércoles. La esposa del jefe del Estado intervendrá en la sesión inaugural junto a diferentes autoridades. Posteriormente, mantendrá un encuentro con el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Henri P. Kluge.

Reaparición tras su elogiadas apuestas estilísticas en la coronación de los reyes Carlos y Camilla

Se trata de la primera aparición de la reina Letizia tras conquistar a la prensa internacional por los estilismos que eligió para los actos de la coronación de Carlos III. Para la solemne ceremonia celebrada en la Abadía de Westminster se decantó por un dos piezas rosa de Carolina Herrera con estética retro y péplum en la chaqueta que combinó con tocado de Belel. Esta apuesta hizo que fuese una de las invitadas más alabadas, como ocurrió horas antes, la noche del viernes, cuando deslumbró con un vestido verde de Victoria Beckham. La propia diseñadora aseguró que la Reina estaba "increíble" con esta pieza de su colección.