Los reyes Felipe y Letizia, anfitriones en una fabulosa cena de gala para el presidente de Colombia y la Primera Dama

​El Presidente de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro, realiza una visita de Estado a España de dos días acompañado de su esposa, Verónica Alcocer. La primera jornada este viaje que tiene como objetivo poner de relieve y reforzar los lazos y las relaciones bilaterales entre ambos países, finaliza con una cena de gala que los Reyes ofrecen en su honor en el Palacio Real de Madrid. Se trata del mismo escenario en el que la mañana de este miércoles don Felipe y doña Letizia han recibido al mandatario de América del Sur y a la primera dama, con los que después han comido en La Zarzuela.

Para la ocasión, doña Letizia se ha enfundado en un sofisticado vestido rojo carmesí de corte de sirena y manga corta en el que los volantes son los indiscutibles protagonistas, tanto en la zona de los hombros como en la cadera. Ha combinado el diseño con unos tacones de plataforma en la misma tonalidad. Ha agregado, a modo de diadema, su vistosa tiara floral de Mellerio, uno de los más preciados tesoros del joyero real. Esculpida en platino y diamantes por la histórica joyería Mellerio en París, en 1867, la tiara que ha elegido para esta cita está conformada por tres flores, siendo la central de mayor tamaño, con su tallo y sus respectivas hojas. Fue un regalo a doña Sofía con motivo de su boda por parte del Gobierno español de la época.

La primera dama, Verónica Alcocer, ha sorprendido luciendo un espectacular vestido azul klein con mangas efecto capa, una elección muy acertada a la altura de las circunstancias. El código de vestimenta establece que los hombres vistan frac, pero en esta cena de gala el presidente de Colombia ha prescindido de este traje al considerarlo un símbolo que "tiene que ver con élites, con la antidemocracia". Petro ha indicado en uan entrevista a W Radio horas antes de la cita que "no me siento cómodo ni con la corbata ni el frac, nunca me he puesto un frac". El presidente lleva en el poder desde el 19 de junio de 2022 y es curiosamente ese día, aunque de 2014, cuando se celebró la proclamación de Felipe VI.

Al acto han asistido numerosos rostros conocidos de distintos ámbitos de la sociedad, a quienes los Reyes y los mandatarios de Colombia, protagonistas de la velada, han recibido y saludado con una gran sonrisa. Este tipo de cenas se suelen celebrar en el Gran Salón del Palacio Real de Madrid, que es es el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. El comedor tiene 400 metros ya que es el resultado la unión de las tres salas de la fachada de Poniente y fue inaugurado el 29 de noviembre de 1879 por los reyes Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo. Está iluminado por lámparas de bronce y cuenta con una mesa apta para 130 comensales y capacidad para 144 sillas. Las de los Reyes, que se sientan uno frente al otro, son ligeramente más altas que el resto. Sus paredes albergan obras de arte como tapices de Vertumno y Pomona, tibores chinos del siglo XVIII y jarrones franceses del siglo XIX.

La tarde del jueves, el Presidente y la Primera Dama de Colombia ofrecerán una recepción en El Pardo en honor de don Felipe y doña Letizia. Escasas horas después, los Reyes viajarán a Londres para la coronación de Carlos III, a la que no asistirá ningún miembro más de la Familia Real española. El viernes estarán en la recepción de bienvenida en el Palacio de Buckingham y el sábado acudirán a la Abadía de Westminster para estar presentes en la solemne ceremonia oficiada por el arzobispo de Canterbury. Su estancia no se extenderá mucho ya que la tarde del 6 de mayo, el jefe del Estado presidirá en el Estadio de La Cartuja de Sevilla la final de la Copa de Rey de fútbol que disputarán el Real Madrid y el Osasuna.